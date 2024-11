Tania Bambaci è la compagnia di Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle che dal 30 Novembre 2024 sostituirà Angelo Madonia e sarà il partner di danza della leggendaria campionessa Federica Pellegrini. Andiamo a conoscere meglio Tania Bambaci e vediamo chi è la donna che ha fatto ‘letteralmente impazzire’ il ballerino.

Tania Bambaci nasce a Barcellona Pozzo di Gotto il 27 Agosto 1990 e inizia a farsi conoscere al grande pubblico grazie al suo aspetto estetico che la vedono protagonista sia nella moda che in vari concorsi di bellezza. A soli 20 anni vince il titolo di miss Mondo Italia e da qui partecipa a Miss World, una delle più grandi competizioni di sempre in qusto ambito.

Oltre a partecipare a concorsi Tania è anche una modella che negli anni sfila sia in Italia che all’estero. Samuel Peron ha intrapreso una carriera di discreto successo sia nel cinema che nella televisione. Prima di tutto però lei si laurea al DAMS, percorso che l’ha aiutata ad iniziare questo nuovo percorso con grande professionalità.

Tania Bambaci: la carriera nel cinema e la vita privata

Dopo la laurea al DAMS Tania partecipa come attrice a film come Squadra Antimafia, Il Romanzo del Commissario e Il Cacciatore. Negli anni tra comparse e ruoli più importanti si è sicuramente fatta notare a più riprese. Da tempo Tania Bambaci fa coppia fissa con Samuel Peron ed i due sono piuttosto uniti. La coppia ha vissuto un periodo di crisi nel 2020, ma ora sono più uniti che mai.

In passato Samuel Peron ha parlato della loro relazione a Tania Bambaci e ha parlato: “Con Tania è stato un colpo di fulmine, appena l’ho vista ho pensato che lei sarà la donna della mia vita e con lei costruirò una famiglia”, e i due sono apparsi uniti anche durante l’esperienza all’Isola dei Famosi. I due hanno già un figlio avuto nel 2022 e parlando del loro rapporto Samuel ha raccontato:

“A me piace la famiglia numerosa, per ora abbiamo Leonardo. Nel caso vedremo se ne vengono poi altri. Vorrei almeno un altro figlio perchè io ho sofferto il fatto di essere figlio unico” e la coppia ha parlato a più riprese quindi di questa opportunità. I due hanno parlato anche dell’ipotesi matrimonio in passato e Tania ha raccontato: “Il matrimonio può aspettare, alla fine per noi è come se fossimo già sposati”.