Tutti contro Chiara Cainelli al Grande Fratello? Da quando è entrata nella Casa, l’ex corteggiatrice sembra aver attirato l’attenzione di diversi concorrenti: prima Javier Martinez, poi Alfonso D’Apice e infine Emanuele Fiori. Con Javier c’è stato persino un bacio, seguito da un breve flirt finito nel giro di pochi giorni. Per quanto riguarda Alfonso, Chiara non sembra dare troppo peso alle sue parole, dato che il ragazzo si è già dichiarato a più ragazze nel giro di poche settimane. Con Emanuele, invece, è stata chiara: gli ha dato il ‘palo’, dicendogli di non sentirsi ‘nel mood’ per approfondire una nuova conoscenza all’interno del reality.

Il fisioterapista si è quindi confidato con alcuni coinquilini, tra cui Stefania Orlando e Maxime Mbanda, che sembrano avere qualche perplessità sul comportamento di Chiara, giudicandola poco trasparente. In particolare, Maxime e Stefania hanno ipotizzato che Chiara sia ancora interessata a Javier e che, se lui non avesse interrotto la frequentazione, probabilmente sarebbero ancora vicini. Dopo una conversazione piuttosto tesa con il rugbista, Chiara si è sfogata con Shaila Gatta, confessando di sentirsi sotto attacco da parte di tutti.

Stefania Orlando dubbiosa su Chiara Cainelli: la discussione al Grande Fratello

“Non riuscivamo a entrare in connessione. Come amico lo vedo molto più sereno”, ha spiegato Chiara riferendosi a Javier, cercando di chiarire la sua posizione. Shaila Gatta l’ha rassicurata, dicendole che, anche se la frequentazione fosse continuata, prima o poi avrebbero comunque capito che non poteva funzionare. Venuta a sapere che anche Eva Grimaldi e Stefania Orlando avevano espresso dubbi sul suo atteggiamento nei confronti di Emanuele Fiori, Chiara ha deciso di affrontarle. La risposta della Orlando non si è fatta attendere, dando vita ad un momento di tensione tra le due.

“Si è parlato un po’ di tutto. Nessuno ha parlato male di te”, ha detto Stefania, spiegando di aver solo consigliato a Emanuele di allontanarsi da Chiara, visto il suo poco interesse, e accennando per puro “pour parler” a una possibile cotta per Javier. “Da oggi in poi non mi chiedete niente. Se devi stare male no”, ha poi aggiunto stizzita. Eva Grimaldi e la stessa Orlando hanno poi cercato di tranquillizzarla, suggerendole di preoccuparsi meno per gli altri, perché “non ne vale la pena“. Tuttavia, resta il fatto che Stefania, nell’ultima puntata del Grande Fratello, ha nominato Chiara, segno di un rapporto non proprio idilliaco.