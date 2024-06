Chiara Nasti, moglie Mattia Zaccagni/ “Terzo figlio? Per mio marito forse si, per me anche no”

Dopo la nascita di Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato l’arrivo di un secondo figlio. Presto l’influencer e il campione diventeranno genitori di una splendida bambina la cui nascita è prevista poco dopo la fine degli Europei 2024 dove il campione è impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti. Poche settimane dividono l’ex naufraga dall’arrivo della figlia e per stemperare l’attesa ha pensato bene di postare una serie di foto facendo partire una sorta di countdown . Non solo, per passare il tempo, la Nasti si è anche concessa al suo pubblico con una serie di botta e risposta che hanno incuriosito i fan, ma anche i più curiosi.

Tra le tante domande c’è stata anche quella di una fan che le ha chiesto quali nomi avesse preso in considerazione per la bambina e se in futuro sta pensando ad una possibile terza gravidanza. La moglie di Mattia Zaccagni non si è tirata indietro, anzi ha risposto rivelando: “Sole, Emily e Isabel erano gli altri nomi. La gravidanza di Thiago è arrivata subito. Buona la prima. La seconda dopo cinque mesi”.

Chiara Nasti: dal successo sui social al matrimonio con Mattia Zaccagni

Non solo la moglie di Mattia Zaccagni, Chiara Nasti ha risposto anche circa la possibilità di diventare mamma per la terza volta: “Terzo figlio? Per mio marito forse si, per me anche no. Thiago è tremendissimo, super attivo e mammone. Non mi molla un secondo, è impegnativo”. Per chi non la conoscesse, Chiara Nasti è una influencer diventata popolare su Facebook grazie ad un blog dove dispensava consigli su moda e fashion incontrando il favore di milioni di ragazzine. Un successo enorme che ha spinto la giovane influencer a creare anche un suo brand di moda: Chic Phobia. La sua popolarità cresce sempre di più e, click dopo click, viene scelta come testimonial di brand di moda e di lusso come Trussardi e Armani.

Sui social è seguitissima e vanta più di 1,5 milione e mezzo di follower che le hanno permesso anche di scrivere il suo primo libro dal titolo “Diario di una fashion blogger”. Dai social alla tv il passo è stato molto breve, visto che Chiara Nasti ha partecipato a diversi programmi: da Dance, Dance, Dance fino allo sbarco nel 2018 come naufraga de L’Isola dei Famosi. Nel 2021 la influencer conferma la storia d’amore con il campione Mattia Zaccagni che diventa sua moglie nel 2023 e dal loro amore sono nati due figli.











