Clarissa Burt parla dei suoi ex fidanzati al Grande Fratello 2024: “Ho avuto grandi amori ma…”

Momento intimo e personale per Clarissa Burt nel corso della seconda diretta del Grande Fratello 2024. La celebre attrice ha parlato di amore, con particolare attenzione ai suoi ex fidanzati, ammettendo di aver ricevuto più di una delusione in passato, al punto tale da non fidarsi più come un tempo degli uomini. “Io non mi fido di nessuno, è ciò che mi ha insegnato la vita.” ha esordito Clarissa.

Ha quindi svelato qual è stato il suo ultimo amore: “Ho avuto delle grandi storie d’amore. Nel 2021 ho avuto una storia, lui viveva lontano, a Londra, io in America, ci vedevamo quando potevamo. Ci sentivamo a tutte le ore, lui era romantico, mi mandava i fiori a tutte le ore, mi sono innamorata follemente ma i tempi non erano giusti.”

Clarissa Burt oggi è single: “Spero di trovare l’amore anche dopo i 65 anni”

Oggi Clarissa Burt è single ma spera di potersi innamorare ancora follemente come accaduto pochi anni fa: “Io non mi sento oggi meno donna o meno amata perché non ho un uomo al mio fianco. L’amore ci sta intorno, basta guardare intorno a noi o fare un gesto d’amore ogni giorno. Io voglio essere una persona migliore. Ande dopo i 60 l’amore esiste e spero ci sarà anche dopo i 65.” In diretta con Alfonso Signorini, la celebre attrice ha poi concluso: “Io ho vissuto più grandi amori che storie, anche se ci sono stati pochi grandi amori nella mia vita. Sono stati amori grandi”.