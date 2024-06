Classifica Isola dei Famosi 2024/ Alvina Verecondi Scortecci quarta: il podio è tutto al maschile!

Isola dei Famosi 2024, Alvina Verecondi Scortecci perde contro Aras ed è quarta

Prosegue la marcia di avvicinamento verso l’elezione del vincitore dell’Isola dei Famosi 2024, in questa finalissima dalle mille sorprese ed emozioni. Pian piano va sviluppandosi la classifica finale di questa edizione, con i finalisti che vengono di volta in volta eliminati dai televoti. Dopo il sesto classificato Edoardo Franco, che ha perso al televoto contro Aras Senol, e il quinto classificato Artur Dainese che ha invece perso contro Samuel Peron, chi è il quarto classificato tra Alvina Verecondi Scortecci e Aras?

La sfida al nuovo televoto vede scontrarsi proprio la Contessa e l’attore, ma alla fine il pubblico ha deciso di premiare ancora una volta Aras, dopo il televoto già vinto contro Edoardo Franco a inizio diretta: Alvina, dunque, è eliminata ed è la quarta classificata. Sul podio vanno dunque Aras, Samuel Peron e Edoardo Stoppa: chi vincerà? (Aggiornamento di Ruben Scalambra)

Isola dei Famosi 2024: Edoardo Franco sesto classificato, Artur quinto

Ultimo classificato nella finale dell’Isola dei Famosi 2024 è Edoardo Franco. Lo chef ha infatti perso la sfida contro Aras Senol, che prosegue la sua corsa verso la vittoria, a dispetto di Artur Dainese, che è invece il quinto classificato. Artur ha perso la sfida contro Samuel Peron al televoto flash: il ballerino, vincendo anche la prova successiva, si è assicurato un posto sul podio, mentre Alvina è finita al televoto flash contro Aras Senol. Tra loro c’è il terzo eliminato della serata e, dunque, il quarto classificato dell’Isola dei Famosi 2024. Sarà proprio Alvina l’eliminata? Al momento Aras ed Edoardo Stoppa sono i favoriti alla vittoria e questo dato non va a favore della concorrente. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Classifica Isola dei Famosi 2024: il pronostico su cosa accadrà durante la finale

Quale sarà la classifica finale dell’Isola dei Famosi 2024? Questa sera, su Canale 5, si decreterà il vincitore di questa edizione e, attraverso una serie di televoti flash – di cui uno già in atto tra Aras Senol ed Edoardo Franco – conosceremo anche il podio e, dunque, la conseguente classifica del reality. A giocarsi la vittoria sono rimasti in sei: i due già citati Aras Senol ed Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese e Samuel Peron. Di certo l’ultimo in classifica di questa edizione, tra i sei naufraghi, sarà uno tra Aras e Edoardo Franco, essendo finiti in nomination alla fine della semifinale.

Una battaglia particolarmente accesa, visto che i due sono amatissimi dal pubblico dell’Isola, tanto da essere entrambi favoriti alla vittoria. Gli ultimi televoti potrebbero però aver dato un segnale a favore di Edoardo, che potrebbe spuntarla per un soffio anche stasera. Certo è che, qualora vincesse contro Aras, potrebbe addirittura conquistare la vittoria del programma.

Dal primo all’ultimo: come potrebbe essere la classifica finale dell’Isola dei Famosi 2024

Dovrà però vedersela con Edoardo Stoppa, al momento il favorito alla vittoria secondo le quote degli scommettitori. Stoppa è il possibile primo in classifica dell’Isola dei Famosi 2024 al momento, seguito al secondo posto da Aras Senol e al terzo da Edoardo Franco. Quarta classificata, secondo le quote Eurobet, è invece Alvina Verecondi Scortecci, vera outsider di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Segue invece al quinto posto il concorrente più divisivo di questa edizione: Artur Dainese. Da molti amato, da altri criticato, il modello è stato certamente un vero protagonista dell’Isola e delle strategie di gioco. Ultimo in classifica (in realtà penultimo, visto quanto detto all’inizio dell’articolo) è invece Samuel Peron, che ha in effetti già rischiato l’eliminazione nel corso della semifinale. Riuscirà a risollevarsi nel corso della finale?

