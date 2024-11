Giorgio Panariello non ha vissuto una vita semplice. L’attore ha dovuto subire l’abbandono della mamma quando aveva solo pochi giorni di vita: poi, a dodici anni, la scoperta di avere un fratello, Franco, anche lui abbandonato e lasciato in un istituto e dopo ancora, nell’età adulta, la morte proprio di Franco, che purtroppo aveva problemi con la tossicodipendenza e a cinquant’anni è venuto a mancare. La vita privata, dunque, non è stata affatto semplice per l’attore comico, che nonostante i tanti traumi vissuti nella propria intimità, ha sempre cercato di far ridere gli altri. E proprio grazie alla sua simpatia e alla sua ironia ha conquistato la sua metà, Claudia Capellini.

I due si sono conosciuti nel 2016 e l’anno successivo, nel 2017, hanno iniziato a vivere insieme a Roma. Il loro amore prosegue più forte che mai, anche lontano dai riflettori considerando quanto amano la loro privacy. Il comico, però, in più di un’occasione ha parlato della sua compagna, rivelando di essere molto sereno con lei al suo fianco: “Sono fidanzato con Claudia. Sto molto bene con lei. Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo”.

Chi è Claudia Capellini, fidanzata di Giorgio Panariello: “Mi lascia sereno”

“Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente” ha rivelato Giorgio Panariello, parlando della sua compagna. Tra i due c’è una differenza di età molto importante, di ben ventisette anni: Claudia, infatti, è nata nel 1987 e dopo aver lavorato come modella, è diventata una influencer e poi una pr. I due, nonostante l’ampia differenza anagrafica, sono molto legati e felici insieme e proprio per questo motivo tutelano il loro amore lontano dai social e dai riflettori. Claudia e Giorgio non sono sposati e non hanno figli, nonostante il comico ha rivelato di aver sempre pensato che sarebbe stato un buon padre.