Claudia Zanella oltre ad essere una grande attrice è anche conosciuta per aver essere l’ex moglie di Fausto Brizzi, regista che negli scorsi anni è stato coinvolto in un grave scandalo. Nel corso della sua carriera ha lavorato nel mondo dello spettacolo con grande intelligenza, mostrando a tutti il suo spiccato talento per la critica. Infatti, da giovane prende il Diploma al Teatro Demidoff per poi iscriversi al famosissimo Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per poi fare ingresso all’università e ottenere una laurea in Lettere.

Non solo attrice, Claudia Zanella è anche una grande amante degli animali che ha studiato naturopatia. Oltretutto ha dichiarato di essere vegana e all’epoca aveva anche “contagiato” l’ex marito Fausto Brizzi, che anche lui ha deciso di non mangiare più nulla che comportasse sofferenza per gli animali. Riguardo alla sua scelta alimentare il regista aveva raccontato un divertente retroscena sul loro primo appuntamento. In quell’occasione lui l’aveva portata in un ristorante di sola carne e lei non aveva mangiato nulla. A fine serata, però, gli aveva detto: “Mi piaci tanto, peccato che morirai presto”, (riferito alla pericolosità del mangiare la carne”.

Claudia Zanella, lo scandalo e le accuse di molestie a Fausto Brizzi: “Doloroso separarsi ma…”

Se con Fausto Brizzi sembrava essere partita una storia d’amore meravigliosa, quello che è successo dopo è stato devastante per tutti. Nel 2019 il regista è stato coinvolto in un grave scandalo: è accusato da ben tre donne di molestie sessuali, una vicenda che ha segnato profondamente Claudia Zanella. Le attrici hanno raccontato di avance indesiderate e spinte durante un provino in un loft da lui organizzato. Chiaramente, l’ex moglie non ha retto e nonostante non abbia mai creduto al grave scandalo, si è detta incapace di riuscire a sostenere il tutto.

Nel 2020 spunta la notizia della separazione e ad oggi i due fanno di tutto per rimanere in buoni rapporti visto che dal loro matrimonio è nata anche una figlia. Oggi Claudia Zanella ha ricominciato una nuova vita e ha un fidanzato che si chiama Luigi (non si conosce ancora il cognome). In un’intervista a Vanity Fair ha spiegato quanto sia stato difficile il periodo del divorzio, con mesi di reclusione in casa per via del dolore e l’aiuto degli amici che hanno preso in mano la situazione e l’hanno fatta uscire anche controvoglia. Oggi si dice felice con il nuovo fidanzato e si è detta rinata “sia nelle piccole che nelle grandi cose”.