I Club Dogo sono stati un gruppo musicale di successo nato nel 1998 a Milano dalle Sacre Scuole, il trio composto da Jake La Furia, Guè Pequeno e Dargen D’Amico. Dopo una serie di problematiche tra Dargen D’Amico e Jake La Furia, il gruppo diventa cambia nome in Club Dogo così composto: Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe. Ma da dove deriva il loro nome? Per il nome della band, Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe hanno preso ispirazione al Dogo argentino, azza canina molto adatta alla caccia. Il debutto arriva con “Mi Fist”, il loro primo disco, mentre l’ultimo risale al 2014 dal titolo “Non siamo più quelli di Mi fist”.

Mai titolo più esplicativo per annunciare lo scioglimento del gruppo rapper e sopraggiunto per questione di diverso tipo. A spiegare cosa ha spinto il gruppo rap a sciogliersi è stato Jake La Furia: “Noi non abbiamo mai litigato, la nostra divisione arriva da problematiche che, negli anni, si sono poi trasformate in questioni manageriali e legali che non ci hanno permesso di andare avanti. Ma se fosse stato per me, non avrei mai sciolto i Club Dogo”.

Club Dogo, la formazioni e pronti a tornare insieme?

L’ultima formazione in carica dei Club Dogo è quella composta da Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe e dal loro ultimo album risalente al 2014 fino al ritorno arrivato a sorpresa con tanto di video pubblicato sui social in cui hanno annunciato la loro Reunion. Del resto uno dei componenti, per la precisione Jack La Furia, non aveva mai escluso tale possibilità: “me lo chiedono davvero tutti se i Club Dogo torneranno insieme. Da una parte è una cosa bella perché vuol dire che siamo stati molto amati. Qualcuno di noi, non dico chi, avrebbe voglia di riprovarci”.

Dopo una serie di progetti soliti, i Club Dogo sono tornati insieme. Il 20 ottobre 2023 il trio ha rivelato il ritorno sulle annunciando poco dopo anche l’uscita di nuovo disco dal titolo Club Dogo pubblicato il 12 gennaio 2024. Un ritorno che ha fatto impazzire i fan!