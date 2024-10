X Factor 2024, chi sono i concorrenti: 12 artisti suddivisi in 4 squadre

Prendono il via questa sera i tanto attesi Live Show di X Factor 2024, la nuova e decisiva fase del talent show che fa seguito alle Audizioni, ai Bootcamp e agli Home Visit. Ha così inizio la sfida ufficiale in cui i 4 giudici, Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia, seguiranno personalmente la realizzazione delle esibizioni dei propri ragazzi, suddivisi in 3 per ciascuna squadra. Ma chi sono i concorrenti di X Factor 2024 e come sono composte le 4 squadre?

Squadra Achille Lauro, X Factor 2024, chi sono i concorrenti?/ Ibra fuori a sorpresa

Le scelte dei giudici non sono state per niente semplici, un processo di selezione che ha portato solo 12 ragazzi alla sfida decisiva dei Live Show. Achille Lauro ha deciso di puntare sulla giovane rock band dei Les Votives, sul cantautore 17enne Lorenzo Salvetti e sul quintetto swing I PATAGARRI, che l’hanno spuntata all’ultimo su Ibra, eliminato nella precedente puntata. Paola Iezzi punta invece sul talento del giovane cantautore Pablo Murphy, vincitore nella sfida decisiva di settimana scorsa contro i Frammenti, sulla 23enne LOWRAH e sulla band romana Dimensione Brama.

Squadra Jake la Furia, X Factor 2024, chi sono i concorrenti?/ I Potara fuori, colpo di scena!

Concorrenti X Factor 2024, stasera al via i tanto attesi Live Show

Proseguendo con i concorrenti di X Factor 2024 che questa sera sbarcano agli attesi Live Show, nella squadra di Jake La Furia troviamo la cantautrice 28enne Francamente, la giovanissima cantante bulgara EL MA e la rock band veronese The Foolz, che l’hanno spuntata all’ultimo sui Potara. Il team di Manuel Agnelli è invece composto dalla punk band PUNKCAKE, dalla 17enne Mimì e dal cantautore 29enne Danielle, l’ultima scelta del giudice a sfavore di Beatrice.

Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, si parte dunque con i Live Show che come sempre vedranno i concorrenti dividersi in due manches, dove proporranno le cover di artisti nazionali ed internazionali. Nei Live successivi ci saranno poi le altre manches classiche della trasmissione, sino alla puntata in cui i concorrenti presenteranno i propri brani inediti. La sfida a X Factor 2024 entra decisamente nel vivo.

Squadra Paola Iezzi X Factor 2024, chi sono i concorrenti?/ I Frammenti via, ecco chi va ai live