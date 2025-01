Corinne Clery ha un compagno? Dopo Angelo Costabile, nessuna storia d’amore

Corinne Clery ha avuto vari uomini nel corso della sua vita. Bellissima e molto sensuale, si è sposata a 17 anni con il produttore Hubert Wayaffe, con il quale ha avuto il suo unico figlio (con il quale non ha però rapporti) e nel 2004 ha sposato l’arredatore romano Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi e suo grande amore. Negli ultimi anni è stata legata ad un uomo molto più giovane di lei, Angelo Costabile. Ma oggi cosa sappiamo della sua vita privata? Corinne Clery ha un compagno? La sua situazione sentimentale “è chiusa ermeticamente” come ha spiegato proprio lei in un’intervista a Libero.

Chi è Francesco Paolantoni/ Il dolore per la morte dei genitori e il periodo buio

“Nella mia testa e nel mio cuore c’è solo mio marito Giuseppe Ercole” ha spiegato Corinne, ancora molto legata a quello che è stato il grande amore della sua vita. L’uomo è scomparso nel 2010 e l’attrice non ha avuto più storie importanti se non quella con Angelo Costabile che però, per sua stessa affermazione, non è nata con chissà quali intenti. “Ho avuto una storia con un uomo più giovane ma, senza nulla togliere a lui, ha rappresentato un diversivo” ha spiegato ancora l’attrice francese. Dunque, una relazione leggera che ha fatto bene a Corinne ma che non ha avuto chissà quali ripercussioni sulla sua vita.

Perché Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello?/ Fatale il provvedimento dopo lite con Helena

Corinne Clery ha un compagno? Nel suo cuore solo l’ex marito Beppe Ercole

Corinne Clery, infatti, ha faticato a ricostruire la sua vita dopo la morte di Beppe Ercole, che è arrivata nel 2010 quando lei ancora aveva sessant’anni. Nonostante ciò, l’attrice non ha voluto sostituire il suo grande amore. “Mi dissero che avevo scelto una persona diversa da Giuseppe proprio per non fare un torto a mio marito: ed era vero…” ha spiegato infine Corinne. Dunque, nel suo cuore continua ad esistere solamente il suo Beppe Ercole. A chi si chiede: “Corinne Clery ha un compagno?”, la risposta oggi è “no” perché nel suo cuore c’è spazio solo per il suo amato marito.

Jessica Morlacchi, chi sono i genitori Mauro e Marina/ "Mio padre ha sempre desiderato questo per me"

E da come parla, non sembra che l’attrice francese abbia intenzione di riaprire il cuore cuore ad un altro uomo: dopo aver vissuto il grande amore con l’ex marito di Serena Grandi, la sua vita sentimentale sembra definitivamente chiusa. Dunque, nei prossimi anni Corinne Clery non ha intenzione di aprire nuovamente il suo cuore per vivere un altro amore: poi, chissà, con l’amore mai dire mai.