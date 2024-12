Mamma Luisa e la frase ‘segreta’ detta alla figlia Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024

Cosa ha sussurrato Luisa, la mamma di Shaila Gatta, all’orecchio della figlia prima di lasciare la Casa del Grande Fratello 2024? La scorsa settimana, la donna ha fatto il suo ingresso nella Casa più che per fare una sorpresa alla figlia per metterla in guardia da Lorenzo Spolverato. È noto a tutti che i due stanno vivendo una relazione, piuttosto turbolenta, ormai da un po’ di settimane, e che intanto fuori circolano voci di vario genere sul modello. Una di queste è quella secondo la quale Lorenzo Spolverato sarebbe gay.

Signorini svela il contenuto della frase di mamma Luisa

Proprio questa sarebbe stata la notizia data a Shaila Gatta da mamma Luisa. La donna le avrebbe confidato che Lorenzo non è una brava persona e che le starebbe mentendo, in quanto si dice che lui in realtà sia gay. A una settimana da questo episodio, Alfonso Signorini ha aperto la nuova diretta del Grande Fratello 2024 annunciando che non solo si tornerà a parlare della frase detta da mamma Luisa, ma ne verrà anche svelato il contenuto preciso. Gli autori hanno infatti ritrovato e analizzato la frase, registrata attraverso il microfono di Shaila, motivo per il quale verrà svelata interamente e solleverà, di certo, nuove discussioni nella Casa. Anche perché è in arrivo, pronto per replicare a mamma Luisa, il papà di Lorenzo Spolverato.