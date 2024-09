Creed III, diretto da Michael B. Jordan

Giovedì 12 settembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film drammatico-sportivo del 2023 dal titolo Creed III. La pellicola è il terzo capitolo dello spin-off di Rocky, dopo Creed – Nato per combattere (2015) e Creed II (2018), ed è diretta ed interpretata dall’attore e regista Michael B. Jordan, al suo esordio come regista, e noto per il personaggio del supercriminale Erik Killmonger in Black Panther (2018).

Al suo fianco anche questa volta, come nei precedenti capitoli, l’attrice Tessa Thompson nei panni della compagna di Creed, Bianca Taylor. Nel cast di Creed III anche Jonathan Majors, Phylicia Rashād, Wood Harris, José Benavidez Jr., Tony Bellew e Florian Munteanu. Per la prima volta, invece, non compare sullo schermo Sylvester Stallone nei panni di Rocky.

La trama del film Creed III: una nuova sfida e un dilemma rappresentato dalla famiglia

Creed III riprende la storia del giovane e indomito Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio del celebre pugile Apollo Creed, grande avversario sul ring di Rocky, venuto a mancare proprio durante uno scontro con il terribile Ivan Drago.

Adonis, così come suo padre, ha deciso di intraprendere il suo percorso nel mondo della boxe, riuscendo a sconfiggere il figlio di Ivan Drago, Viktor.

Il protagonista è ormai una celebrità della boxe, raccogliendo un successo dopo l’altro, e anche la sua vita privata va a gonfie vele, infatti lui e Bianca hanno avuto una bambina.

Grazie all’esperienza e alla maturità acquisite, Creed non ha più bisogno della guida di Rocky, e continua la sua corsa verso la vetta della carriera contando completamente sulle proprie forze.

Un giorno, però, si trova a dover affrontare sul ring un suo vecchio amico d’infanzia, Damian Anderson (Jonathan Majors), uscito da poco di prigione dopo avere scontato una condanna molto importante.

Se da un lato Damian è disposto a tutto pur di riconquistare un posto d’onore nel mondo della boxe, dall’altro lato Creed dovrà fare molta attenzione a non mandare all’aria il proprio futuro e il successo che è riuscito a costruire fino a quel momento.