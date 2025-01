Ebbene sì, è già passato un anno da quando abbiamo visto sbocciare l’amore tra Cristian Forti e Valentina Pesaresi di Uomini e Donne. E la buona notizia è che la loro relazione procede a gonfie vele! A dodici mesi dalla scelta piovono dediche emozionanti sui social, dimostrazione che tra i due continua tutto a meraviglia. Nel dating show Cristian Forti era stato scelto come tronista a settembre, e dopo un lungo percorso si era reso conto di essersi innamorato della bellissima Valentina.

Marcello Messina e Giada Rizzi stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne?/ L'annuncio: "Andiamo a convivere"

Una volta fuori dal programma tutto è andato molto bene e i due hanno più volte raccontato di quanto siano felici insieme e di quanto si amino. A confermare tutto ciò, la dedica in occasione dell’anniversario, arrivata nelle ultime ore sui social. In particolare, Cristian Forti ha ricordato il dolce momento della scelta scrivendo di essere ancora senza parole, e di dover ringraziare il programma Uomini e Donne per avergli permesso di conoscere la sua fidanzata: “Una persona che ho amato fin dal primo momento e che continua dopo un anno a stupirmi sempre di più. E’ solo l’inizio”.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntate gennaio 2025/ Ciro: "Martina, tu sceglierai Gianmarco", cos'è successo

Valentina Pesaresi, la dedica a Cristian Forti: “Ho vissuto l’emozione più bella della mia vita”

Cristian Forti è follemente innamorato della sua Valentina Pesaresi, conosciuta all’interno del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due hanno ricordato quei bellissimi momenti in occasione del loro anniversario. Anche Valentina ha voluto scrivere una dedica all’ex tronista: “Un anno fa ho vissuto l’emozione più bella della mia vita“, ha detto sui social, continuando dicendo di avere ancora oggi i brividi pensando a quello che è successo. Valentina Pesaresi ha anche aggiunto che da molti anni vedeva il programma e ogni volta si emozionava vedendo le scelte.

Quando sono le registrazioni di Uomini e Donne? Anticipazioni puntate gennaio 2025/ Scelta di Martina vicina

“Ma mai potevo immaginarmi che il 2024 sarebbe stato il mio anno…” ha aggiunto, dicendo di aver ritrovato poi nel suo archivio le fotografie dello scorso anno: “Oggi ad emozionarmi sono sempre io, ma mentre riguardo la nostra scelta“. Cristian e Valentina hanno sempre raccontato a cuore aperto il loro amore e tempo fa a Verissimo hanno confermato quanto essere insieme fuori sia stato bellissimo. In questo anno, oltretutto, Cristian Forti si è laureato in Fisioterapia e Valentina Pesaresi gli è stata accanto in ogni momento fino alla laurea.