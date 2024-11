Dario Acocella, chi è l’ex marito di Bianca Guaccero: perché è finita tra loro

Nel passato sentimentale di Bianca Guaccero trova spazio Dario Acocella, ex marito della conduttrice che in queste settimane abbiamo visto impegnata a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Nella vita della presentatrice sembra essersi fatta largo una nuova storia, con il ballerino Giovanni Pernice, ma Dario Acocella resta comunque una figura non indifferente per la conduttrice, che in una intervista rilasciata a Verissimo qualche anno fa ha raccontato di aver ricostruito il rapporto con l’ex marito:

“Dopo quattro anni sono riuscita a trovare un equilibrio con il papà di Alice, noi abbiamo tutelato la bambina sempre da tutto“ ha confidato la conduttrice che si è messa in gioco nel dancing show di Rai1.

Dario Acocella e la separazione con Bianca Guaccero: il retroscena

La fine dell’amore tra Bianca Guaccero e Dario Acocella è avvenuta quando la figlia della coppia, Alice, aveva solamente tre anni, una separazione che la ex coppia ha tentato di ammorbidire il più possibile per il bene della bimba, oggi cresciuta: “Io e mio marito ci siamo separati quando lei aveva tre anni, abbiamo cercato di non farle vivere i momenti brutti, però sai quello che mi fa soffrire? È che lei non potrà mai vivere quei momenti che invece io durante la mia infanzia ho vissuto, come guardare un film sul divano con mamma e papà” la toccante confessione della presentatrice che è però riuscita a crescere con tutto l’amore del mondo la piccola.

Classe 1979, Dario Acocella è un noto regista italiano, dopo anni di fidanzamento ha sposato Bianca Guaccero, con il loro matrimonio che è giunto al capolinea nel 2017, dopo soli tre anni di nozze che non sono stati sufficienti per oltrepassare i problemi che si erano innescati nella coppia.