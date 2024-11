Era forse l’ospite più attesa di Domenica In oggi, visto anche il diverbio con Sonia Bruganelli nella serata precedente a Ballando con le stelle 2024. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli che parte proprio dal rivedere la clip riassuntiva della discussione con la concorrente del talent condotto da Milly Carlucci. “Il giorno dopo queste cose le ridimensioni, lì per lì la battuta è stata fastidiosa. Io credo che Sonia abbia un grande limite. Arriva alla puntata come se avesse un copione, a volte più remissiva, altre più battagliera”.

Proseguendo nell’analisi della lite con Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024, Selvaggia Lucarelli ha spiegato: “… Forse voleva prendersi la scena con le scintille ieri sera; io però le stavo dicendo una cosa divertente, avevo fatto autoironia. Lei invece è partita, fuori contesto, parlando della newsletter a pagamento perché se l’era preparata da casa. Il problema di Sonia Bruganelli è quindi secondo me il suo voler esercitare il potere in ogni modo possibile; così come nella vita ostenta il potere economico, l’ex marito importante che l’ha aiutata ad affermarsi. Così come quando finisce il matrimonio la sua paura di perdere la sudditanza…”. La giornalista ha poi lanciato l’arco con tutte le frecce: “Voleva il mio posto a Ballando, ma forse prima dovrebbe capire il suo posto nel mondo”.

Selvaggia Lucarelli a Domenica In: “Il mio ruolo a Ballando in dubbio per alcune incomprensioni…”

Sempre a Domenica In, Selvaggia Lucarelli – sempre a proposito della presunta volontà di Sonia Bruganelli di aggiungersi nella giuria di Ballando con le stelle 2024 – ha aggiunto una considerazione relativa ai dubbi che per circa un anno aleggiavano intorno alla possibilità che tornasse a sedere al banco dei giudici. “E’ assolutamente legittimo voler fare il giurato di Ballando, anche perchè c’erano delle incertezze sul mio ruolo dovute all’anno in cui il mio fidanzato Lorenzo era stato concorrente c’erano state diverse incomprensioni tra produzione e giuria. Credo sia stato un anno sbagliato, probabilmente ho preso l’esperienza troppo sul serio; capita di non avere una predisposizione giusta ad essere leggera”.

Proseguendo nell’intervista a Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha offerto anche un’immagine aggiuntiva volta a rappresentarla dal punto di vista dell’attitudine, sia di vita che professionale. “Le ingiustizie sono le cose che mi feriscono, forse anche scioccamente a Ballando ho cercato di applicare questo mio principio. Il mio essere ostinata alla ricerca della verità porta gli altri a svilire l’importanza del mio lavoro”. Mara Venier ha poi incalzato la giornalista sui ‘peggiori’ concorrenti in riferimento alle diatribe avute nel tempo: “Non mi è piaciuta Platinette, troppo dura e poco autoironica. Sicuramente anche Alba Parietti; fu un’edizione in cui gli scambi avevano un sottotesto rancoroso. Se le discussioni fanno bene allo show? Io non credo, non sono sempre un balsamo per gli ascolti…”.