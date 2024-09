Si chiama Davide, pasticcere e cioccolatiere, ed è l’ex fidanzato di Jessica Morlacchi. L’ex voce di Gazosa è stata infatti impegnata con il pastry chef e maestro cioccolatiere di Rieti fino al 2022. Dopo alcuni mesi l’uno al fianco dell’altro, la storia d’amore tra Jessica e Davide è giunta al capolinea. Lei lo aveva presentato al grande pubblico durante una puntata di Oggi è un altro giorno, in una bella intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone. Il pasticcere, dal canto suo, sembrava molto innamorato di Jessica e non perdeva occasione per ribadirlo, anche in tv.

“Sono molto innamorato di lei ma è grazie ai dolci che ho conquistato la famiglia di Jessica. Cosa mi ha fatto innamorare di lei? Ha degli occhi molto espressivi – aveva detto orgoglioso l’ex fidanzato – Per capirla ho bisogno di un suo sguardo non di parole. Dallo sguardo capisco se sta bene o se ha bisogno di qualcosa”.

I due, a quanto pare, si erano incrociati proprio negli studi televisivi di Oggi è un altro giorno, come raccontato poi dalla stessa Jessica Morlacchi in una intervista. “Quando sono venuta qui a marzo ho conosciuto Serena e scambiando quattro chiacchiere le ho detto che dovevo trovare fidanzato. È buonissimo, ha un animo dolcissimo”, le parole di Jessica.

Eppure la loro relazione sarebbe poi giunta abbastanza rapidamente verso una rottura. Fu la stessa Bortone a comunicare la separazione di Jessica e l’ex fidanzato Davide durante una puntata andata in onda nel 2022, senza però svelare i motivi della rottura. Attualmente, stando a quanto circola in rete, la Morlacchi avrebbe dimenticato l’ex fidanzato con l’imprenditore romano Rosario Albanese con cui tutto proseguirebbe a gonfie vele. Chissà se avrà modo di parlarne in questa nuova esperienza al Grande Fratello 2024, dove la Morlacchi entrerà già questa sera, lunedì 16 settembre, per la prima puntata.

