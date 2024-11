Davide Londero possibile vincitore di Io Canto Generation, il talento di Tatangelo sogna in grande!

Davide Londero punta al massimo traguardo in vista della finale di Io Canto Generation 2024. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde la “battaglia” canora entra nella fase clou, sicuramente nella fase più bella ed emozionante. Il piccolo e promettente cantante della scuderia Anna Tatangelo vuole convincere pubblico e giuria in questa finale che lo vedrà esibirsi nuovamente con pezzi iconici della musica italiana e internazionale. Nel corso della sua avventura a Io Canto Generation lo abbiamo visto mettersi alla prova con brani differenti e lui ha mostrato versatilità e precisione.

Dal duetto di prestigio con Lola Ponce sulle note “Livin’ la vida loca” fino all’interpretazione toccante di Ovunque sarai di Irama. Davide Londero ha dimostrato di essere prontissimo per questo appuntamento finale e sono in molti ad accreditarlo come possibile vincitore. Sarà lui il campione di questa edizione?

Tifo da stadio per Davide Londero in vista della finale

Non mancherà di certo il supporto a Davide Londero in questo appuntamento conclusivo, con amici e famiglia al seguito per un tifo stellare. Nei giorni scorsi, intanto si è mossa anche l’amministrazione di Sutri, comune italiano della provincia di Viterbo nel Lazio, con un messaggio di incoraggiamento per il giovanissimo cantante, poco dopo la conquista della finale.

“Il sindaco, l’amministrazione comunale e tutti i sutrini sono straordinariamente orgogliosi e felici di annunciare che il nostro piccolo grande concittadino, Davide Londero ha raggiunto la finale di Io canto generation”, si legge nel post che l’amministrazione ha dedicato al finalista sulla pagina Facebook del Comune. Nel messaggio pubblicato sui social viene evidenziata la performance eccezionale del piccolo talento di Io Canto Generation, ora chiamato a compiere “un ultimo passo per coronare il suo sogno”

