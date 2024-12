Diego Tavani chi è, alla scoperta del nuovo Cavaliere di Uomini e donne

Nel dating show di Canale Cinque Uomini e donne troviamo Diego Tavani, nuovo cavaliere della trasmissione che ha deciso di affidare a Maria De Filippi le sue speranze di trovare l’amore. In passato ha avuto una frequentazione con Ida Platano, mentre di recente lo abbiamo visto al fianco di Claudia D’Agostino, anche se dopo un breve periodo i due hanno deciso di interrompere la loro relazione. La donna però ha ammesso un po’ di nostalgia nei confronti di Diego Tavani, che però non è tornato sui suoi passi e ha confermato di voler interrompere la storia una volta per tutte, preferendo non illudere la D’Agostino.

Di Diego Tavani sappiamo che ha un passato come calciatore, essendo stato portiere della Turris nel 2000, mentre oggi il cavaliere di Uomini e donne, grande appassionato anche di sport e motori, lavora nel bar di famiglia e si dedica anche alla crescita del figlio Leonardo, venuto al mondo da una precedente relazione del cavaliere.

Diego Tavani e la relazione finita con Claudia D’Agostino

Nelle scorse settimane abbiamo visto Diego Tavani tentare di avvicinarsi a Claudia D’Agostino, con la quale però le cose non sono andate e dunque il cavaliere ha spiegato cosa è accaduto nel dettagli con la corteggiatrice di Uomini e donne:

“Mi sono trovato che lei, giustamente, mi ha trovato più freddo, distaccato, ho ammesso di esserlo stato. Lei mi dice ‘decidi’, così compreso di aver sbagliato, sono tornato come prima”. Diego Tavani e Claudia hanno deciso di effettuare un nuovo tentativo qualche giorno più tardi, ma le cose non sono andate nella maniera giusta e il Cavaliere di Uomini e donne ha confermato le difficoltà incontrate: “Ci siamo rivisti dopo nove giorni, ci divertiamo e a fine serata decidiamo di bere una cosa. Le ho anche chiesto scusa per la reazione avuta, quando le ho detto ‘stupida’. Lei però capisco che si tutela e non si lascia andare, io però non riesco, ho paura e difficoltà a viverla” le parole del Cavaliere.

