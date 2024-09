DIRETTA ALCIONE MILANO VICENZA, PRIMA SCONFITTA BIANCOROSSA?

Due formazioni reduci da ultime partite ben differenti in termini di risultato. La diretta Alcione Milano Vicenza mette una contro l’altra due squadre che si divideranno la posta in palio in questo sabato 21 settembre 2024 alle ore 18:30.

L’Alcione era partito bene con 4 punti in due partite frutti della vittoria contro l’Atalanta U23 e il pareggio in casa contro la Virtus Verona, prima di mettere a referto due sconfitte consecutive per 1-0 contro il Renate e il Padova.

Diretta/ Vicenza Pro Patria (risultato finale 2-0): Zonta la chiude! (Serie C, 15 settembre 2024)

Il Vicenza invece non ha mai perso nemmeno una volta in stagione: dalla vittoria in Coppa Italia Serie C con l’Atalanta U23 fino al 2-0 con la Pro Patria, passando per i pareggi con Giana Erminio e Albinoleffe più il successo alla Pergolettese.

DOVE VEDERE DIRETTA TV ALCIONE MILANO VICENZA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Alcione Milano Vicenza dovrete abbonarvi o a Sky oppure a NOW dato che entrambe trasmettono tutta la Serie C.

Diretta/ Padova Alcione Milano (risultato finale 1-0): veneti a punteggio pieno! (Serie C, 14 settembre 2024)

Di conseguenza la risposta circa lo diretta streaming è presto data poiché le applicazioni Sky e NOW sono scaricabili ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALCIONE MILANO VICENZA

Ora è il turno di vedere le probabili formazioni Alcione Milano Vicenza. I lombardi scenderanno in campo col modulo 4-3-2-1 con Bacchin in porta e la difesa a quattro composta da Chierichetti, Pirola, Miculi e Dimarco. A centrocampo Bagatti, Bonaiti, Palma daranno equilibrio mentre Invernizzi si disporrà con Palombi dietro a Marconi.

Il Vicenza replica invece col 3-4-1-2 con Confente tra i pali. Cuomo, Leverbe e Laezza agiranno da difensori, De Col e Costa saranno invece gli esterni di centrocampo. Con Rossi e Zonta in mediana, Della Morte sarà il trequartista alle spalle del duo Rauti-Morra.

Video Alcione Milano Renate (0-1)/ Gol e highlights: ci pensa Delcarro! (Serie C 7 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALCIONE MILANO VICENZA

Andiamo adesso a controllare quali sono le quote per le scommesse Alcione Milano Vicenza. A partire favorita è la squadra ospite a 1.52, molto meno quotata rispetto ai padroni di casa a 5.75. Il pareggio è offerto a 3.75.

Difficile vedere entrambe le squadre a segno secondo i bookmakers dato che il Gol è dato a 2.40 mentre il No Gol a 1.45. Infine, Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.35 e 1.50.