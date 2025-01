DIRETTA ASCOLI ENTELLA, CONSERVARE L’IMBATTIBILITÀ…

Domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15 l’Ascoli ospiterà la capolista del girone B di Serie C per la diretta Ascoli Entella. Gli ascolani arrivano da un periodo opaco, caratterizzato da due pareggi di fila contro Pianese e Spal. Leggera flessione arrivata in seguito ad un filotti di risultati che ha dell’incredibile. Dopo cinque sconfitte di fila subite fra la fine di settembre e il mese di ottobre l’Ascoli ha infatti infilato prima quattro pareggi consecutivi e poi ben quattro vittorie in fila che, unite agli ultimi due pareggi, portano il conto dei risultati utili consecutivi a ben dieci.

DIRETTA/ Entella Rimini (risultato finale 2-1) video streaming tv: la decide Bariti! (oggi 6 gennaio 2025)

Peccato che davanti ai bianconeri domenica si parerà davanti l’Entella, nuova capolista solitaria di questo girone B. Infatti, grazie alla sconfitta del Pescara contro la Torres e al pareggio della Ternana contro il Pontedera, i chiavaresi hanno staccato tutti in testa alla classifica del girone B. Merito di un’imbattibilità che dura dalla sesta giornata e della seconda difesa più solida del girone con solo 14 reti subite.

DIRETTA/ Pianese Ascoli (risultato finale 1-1): palo di Mignani! (6 gennaio 2025)

DIRETTA ASCOLI ENTELLA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Ascoli Entella sarà visibile domenica 12 gennaio alle ore 15 in diretta su Sky Sport, che detiene per questa stagione i diritti per tutti i match della Serie C. La partita sarà inoltre visibile in streaming su NOW TV, la piattaforma on demand a pagamento di proprietà di Sky e su dispositivi mobili, tablet e smart TV tramite l’app Sky Go.

ASCOLI ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Ascoli si prepara con un 4-2-3-1 che vede il bomber Corazza, vicecapocannoniere del campionato con 11 reti, come terminale offensivo, sostenuto alle spalle da Silipo, Tremolada e Marsura. In mediana, spazio a Bando e Bertini, mentre in difesa giocheranno Alagna, Menna, Gagliolo e Cozzoli davanti a Livieri.

DIRETTA/ Milan Futuro Entella (risultato finale 1-2) video streaming: la decide Corbari (22 dicembre 2024)

La Virtus Entella di Gennaro Volpe punta su un 3-5-2 con Guiu Villanova e Casarotto in attacco. Il centrocampo sarà folto con Bariti, Corbari, Lipani, Franzoni e Di Mario. In difesa, Parodi, Marconi e Portanova formeranno il trio arretrato davanti al portiere Del Frate.

DIRETTA ASCOLI ENTELLA, LE QUOTE

Per la diretta Ascoli Entella ovviamente è favorita la capolista con una quota di circa 2.40. Una vittoria casalinga dell’Ascoli, squadra solida e in buona forma, è invece data a 3.10, mentre il pareggio è valutato a 2.80. Interessanti l’opzione della rete di entrambe le squadre, quota a 2.15.