La diretta Liverpool Bologna Primavera (si gioca alle 15.00 di mercoledì) arriva in un momento delicato per i felsinei, che hanno incassato due poker consecutivi nel loro cammino stagionale. Il primo in campionato contro la Roma, poi nel recupero contro lo Shakhtar Donetsk, 3-4 per gli ucraini nella partita che la settimana precedente era stata rinviata per maltempo.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BOLOGNA/ Quote: ecco la stellina rossoblù! (Champions League 2 ottobre 2024)

Il Liverpool parte favorito sulla carta, anche se nel match d’esordio ha pareggiato 0-0 in casa del Milan. I Reds sono tra le squadre favorite per la conquista della Premier League giovanile e il Bologna dovrà fare attenzione dal punto di vista difensivo, viste le difficoltà evidenziate nelle ultime partite e la qualità offensiva che sulla carta gli avversari possono esprimere.

Diretta/ Bologna Atalanta (risultato finale 1-1): Samardzic pareggia al 90esimo! (28 settembre 2024)

DIRETTA LIVERPOOL BOLOGNA PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Liverpool Bologna Primavera sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per l’intera Youth League. Per seguirla, sarà necessario un abbonamento Sky con il pacchetto Sport. In alternativa, chi non ha un abbonamento potrà accedere alla diretta tramite NowTv in streaming video via internet.

LIVERPOOL BOLOGNA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Bologna dovrebbero essere le seguenti: Liverpool con un 5-4-1 così schierato: Misciur; Nallo, Esdaille, Pinnington, Lucky Omoruyi, Laffey; Morrison, Kelly, Young, Nyoni; Kone-Doherty. Per il Bologna 4-3-3 di partenza con Pessina estremo difensore dietro una difesa a quattro con Baroncioni, Papazov, De Luca e Puukko. Terzetto di centrocampo composto da Menegazzo, Lai e Labedzki, nel tridente offensivo spazio dal 1′ a Oliviero Ebone e Tonin.

DIRETTA/ Lecce Bologna Primavera (risultato finale 0-1): Menegazzo firma il colpaccio! (28 settembre 2024)

LIVERPOOL BOLOGNA PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote relative alle scommesse per tutti coloro che vorranno puntare sulla diretta Liverpool Bologna. Vittoria del Liverpool quotata 2.40, si alza a 4.55 la quota riferita all’eventuale pareggio mentre la quota per la vittoria fuori casa del Bologna viene fissata a 5.70.