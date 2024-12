DIRETTA ATALANTA EMPOLI: I TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Atalanta Empoli? Cerchiamo di tornare indietro nel tempo e di capire chi tra le due compagini ha il favore o meno della storia, in maniera tale da entrare ancora di più nel vivo di questa attesissima sfida. In totale abbiamo 24 partite prima di quella che andremo a commentare quest’oggi. Sono solo quattro le vittorie portate a casa dagli azzurri, e a Bergamo abbiamo solo una vittoria. Invece se ci spostiamo a vedere i pareggi notiamo subito che sono nove, ma sono ormai anni che una partita tra le due compagini non finisce con il segno X.

Le undici partite che mancano all’appello invece sono terminate con una vittoria della Dea che sono due anni di fila che riesce a vincere contro la squadra toscana. Riuscirà in questa impresa anche oggi? Cerchiamo di capirlo insieme nel prossimo aggiornamento dove vedremo le statistiche relative alla diretta di Atalanta Empoli, manca pochissimo al fischio di inizio perciò non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA EMPOLI, STREAMING VIDEO

Ci sono due possibilità per vedere la diretta Atalanta Empoli potrete avvalervi o di Sky oppure di Dazn dato che è una gara in co-esclusiva. Anche la diretta streaming verrà trasmessa su entrambe le applicazione, sempre attraverso abbonamento.

ATALANTA EMPOLI, IMPEGNO DURO PER I TOSCANI

I bergamaschi puntano a riconquistarsi il primo posto dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa. La diretta Atalanta Empoli, in programma domenica 22 dicembre 2024 alle ore 18:00, potrebbe allungare la striscia positiva della Dea. I nerazzurri sono arrivati con la vittoria di Cagliari al decimo successo consecutivo in campionato, numeri che autorizzano i tifosi a sognare in grande. Inoltre, l’Atalanta ha ottenuto la vittoria anche in Coppa Italia contro il Cesena per 6-1.

L’Empoli ha ancora negli occhi il gol clamoroso da centrocampo di Adams nella sconfitta interna per 1-0 con il Torino. L’obiettivo è riscattarsi, magari riprendendo l’ottimo trend messo a referto con la vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina e quella in Serie A con il Verona.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI

La Dea scenderà in campo con il 3-4-3 con Carnesecchi in porta, difeso da Kossounou, Hien e Kolasinac. In mediana Ederson e Pasalic con Bellanova e Zappacosta larghi. De Ketelaere assieme a Retegui, e Lookman in avanti.

L’Empoli predilige invece l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Vasquez, pacchetto arretrato composto da Goglichidze, Ismajli e Viti. A centrocampo Gyasi, Anjorin, Henderson e Pezzella. Cacace riproposto sulla trequarti con Esposito, unica punta Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA EMPOLI

Pochi dubbi verrebbe da dire a guardare le quote della diretta Atalanta Empoli. Gli orobici vantano i favori del pronostico, addirittura a 1.29. Il segno X del pareggio è offerto a 5.50 mentre il 2 fisso è a 11 volte la posta.