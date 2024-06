Diretta Atalanta Fiorentina/ Streaming video tv: recupero “amichevole” (Serie A, oggi domenica 2 giugno 2024)

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: RECUPERO NEL NOME DI JOE BARONE

Stati d’animo molto diversi ci accompagnano alla diretta di Atalanta Fiorentina: parliamo naturalmente del recupero di Serie A in programma alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 giugno 2024, presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Ricordiamo innanzitutto che si tratta della partita che fu rinviata il 17 marzo scorso per il malore che portò poi alla morte del dirigente viola Joe Barone un paio di giorni più tardi. Il calendario affollatissimo di nerazzurri e viola ha infine costretto la Lega Serie A a scegliere una data a campionato già finito per ricollocare la diretta di Atalanta Fiorentina, con la conseguenza che di fatto si tratterà di una sorta di amichevole.

Calciomercato Atalanta News/ Suslov e James, due giovani su cui Gasperini può puntare (30 maggio 2024)

Per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà l’occasione per salutare il pubblico di Bergamo al termine di una stagione storica, con il capolavoro in Europa League che ha finalmente premiato anche con un titolo in bacheca lo straordinario ciclo della Dea del Gasp, che adesso potrebbe togliersi lo sfizio di scavalcare la Juventus per chiudere il campionato al terzo posto in classifica, anche se la Champions League naturalmente è già sicura. Dall’altra parte invece la Fiorentina cercherà almeno una piccola consolazione dopo la sconfitta nella finale di Conference League contro l’Olympiakos, la seconda consecutiva per i Viola di Vincenzo Italiano. Per i gigliati tutto è deciso, ottavo posto e altro anno proprio in Conference, ma c’è da fare un ultimo sforzo nel nome di Joe Barone: ci saranno tante emozioni nella diretta di Atalanta Fiorentina?

Calciomercato Fiorentina News/ Nico Gonzalez ai saluti, Carboni o Berardi per sostituirlo (30 maggio 2024)

ATALANTA FIORENTINA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per l’ultima volta in questo campionato, ricordiamo a chi non si recherà allo stadio le modalità per seguire la diretta tv di Atalanta Fiorentina, che sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che questa partita era prevista come un’esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN e tale resterà anche in occasione del recupero che oggi farà calare il sipario sulla Serie A 2023-2024.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Il clima da fine stagione potrebbe incidere anche sulle probabili formazioni per la diretta di Atalanta Fiorentina. Gian Piero Gasperini, che stranamente ha avuto una intera settimana di lavoro a Zingonia, potrebbe scegliere i migliori per onorare il saluto a una stagione leggendaria. Ipotizziamo quindi Carnesecchi in porta, protetto da Djimsiti, Hien e Scalvini nella difesa a tre; in mediana invece ecco Hateboer a destra, Pasalic ed Ederson nel cuore del centrocampo nerazzurro e Ruggeri esterno sinistro; infine, il reparto offensivo potrebbe prevedere Koopmeiners e De Ketelaere sulla trequarti, a sostegno del centravanti Scamacca.

DIRETTA/ Fiorentina Olympiakos (risultato finale 0-1): decide El Kaabi! (oggi 29 maggio 2024)

La Fiorentina invece deve fare i conti con la fatica e la delusione di Atene, mister Vincenzo Italiano potrebbe adottare un ampio turnover: in porta Terracciano; davanti a lui Kayode a destra, Ranieri e uno tra Martinez Quarta e Milenkovic centrali, infine Parisi terzino sinistro; in mediana potrebbero giocare Maxime Lopez e Duncan, mentre sulla trequarti potrebbero esserci dal primo minuto Barak e Ikoné, con ampio ballottaggio per l’ultima maglia a disposizione alle spalle del centravanti, altro posto in bilico fra Belotti, Nzola e Beltran.

QUALI QUOTE PER IL PRONOSTICO?

Infime, le quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Atalanta Fiorentina ci dicono che il pronostico tende nettamente dalla parte dei nerazzurri: il segno 1 infatti è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 5,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Fiorentina a vincere oggi pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA