DIRETTA CASERTANA TARANTO: I TESTA A TESTA

Lunga storia ma anche parecchie interruzioni nella storia che ci porterà verso la diretta Casertana Taranto, in effetti gli ultimi dieci precedenti ufficiali tra la società campana e quella pugliese coprono un arco temporale di oltre 34 anni, fino al mese di maggio 1990. I numeri ci parlano di una superiorità abbastanza evidente per la Casertana, grazie a sei vittorie a fronte di un pareggio e tre vittorie per il Taranto, delle quali però una ai calci di rigore, anche se di fondamentale importanza.

Si trattava infatti dello spareggio per la salvezza termine del campionato di Serie B 1991-1992. Le uniche due sfide davvero recenti sono però le due partite dello scorso campionato di Serie C 2023-2024, con doppia vittoria per la Casertana, che si impose per 0-1 in trasferta lunedì 27 novembre 2023 all’andata e di nuovo per 1-0 anche al ritorno in casa di sabato 30 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA TV CASERTANA TARANTO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Casertana Taranto? Nessun problema, avete due possibilità entrambe a pagamento: Sky oppure NOW.

Per quanto riguarda la diretta Casertana Taranto in streaming invece dovrete per forza di cose tramite abbonamento scaricare le applicazioni di Sy o NOW.

CASERTANA TARANTO, INIZIO NEGATIVO

Senza troppi di parole, possiamo tranquillamente dire che l’inizio di campionato di queste due squadre è stato pessimo: la diretta Casertana Taranto vede due formazioni che ancora devono vincere dopo cinque partite a testa. L’incontro andrà in scena martedì 24 settembre 2024 alle ore 20:45.

La Casertana ha quattro punti in classifica, due in più dei pugliesi, frutto di 4 pareggi in 5 partite: 1-1 con il Latina, 0-0 contro Picerno e Turris e infine il 2-2 col Messina. A fine agosto invece è arrivato il ko con la Juventus Under 23.

Il Taranto invece è riuscito a fare punti solamente con Latina e Trapani, rispettivamente 1-1 e 0-0. Decisamente meno soddisfacenti le partite contro Giugliano, Messina e Altamura che hanno visto i rossoblu raccogliere zero punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA TARANTO

Ora è il momento delle probabili formazioni della diretta Casertana Taranto. Tra i pali dei padroni di casa c’è Zanellati con Heinz, Kontek, Gatti e Falasca nel 4-2-3-1. A centrocampo Bianchi e Proia daranno equilibrio alla trequarti composta da Pagliano, Deli e Carretta dietro ad Asencio.

Il Taranto invece opta per un 4-3-3. In porta Del Favero farà guardia alla porta dei rossoblu mentre Mastromonaco, De Sanitis, Shiba e Contessa saranno in difesa. Nella zona nevralgica del campo ecco Anrdizzone, Schirru e Matera mentre davanti Guarracino, Zigoni e Giovinco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA TARANTO

Infine eccoci alle quote per le scommesse Casertana Taranto, per cercare di capire da che parte sono i bookmakers. La favorita sembra essere nettamente la squadra di casa a 1.35 contro gli ospiti dati a 8. La X invece è a 4.25.

Sembra molto più probabile il No Gol a 1.45 piuttosto che il Gol a 2.40 mentre Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.05 e 1.65.