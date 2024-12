DIRETTA AVELLINO PICERNO, CAMPANI FAVORITI

La quarta in classifica del Girone C di Serie C ospita la settima in una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Stiamo parlando naturalmente della diretta Avellino Picerno che si giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 17:30. Gli irpini sono reduci dal ko di Coppa Italia Serie C contro la Giana Erminio per 3-0, una brusca sconfitta che ha sancito l’eliminazione. In campionato invece il ritmo è ottimo come dimostrano le due vittorie consecutive con Sorrento e Altamura.

Il Picerno, così come l’Avellino, ha perso l’ultima gara disputata cioè quella con il Foggia di campionato. Una sconfitta che non ha permesso dunque ai rossoblu di bissare il successo della settimana prima contro la Turris.

DOVE VEDERE DIRETTA AVELLINO PICERNO, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Avellino Picerno? La soluzione è quella relativa a Sky al pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming invece, sempre tramite abbonamento, potrete scaricare l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PICERNO

I biancoverdi si schiereranno secondo il modulo 4-3-1-2 con Marson in porta, difeso da Llano, Cionek, Benedetti e Liotti. A centrocampo ci saranno Rocca, Armellino e Toscano mentre Russo supporterà Vano e Gori. Il Picerno preferisce invece l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Summa, protetto qualche metro più avanti da Pagliai, Gilli, Nicoletti e Guerra. In mediana Franco e De Ciancio con Energe, Esposito e Petito sulla trequarti. Unica punta Bernardotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AVELLINO PICERNO

Concludiamo invece con le quote per le scommesse Avellino Picerno. A partire con il favore del pronostico è la squadra campana a 1.53 contro il 2 fisso dato a sei volte la posta in palio. Il segno X è messo a lavagna a 3.75.

L’Over 2.5 è quotato a 2.05 con l’Under a 1.65. Gol e No Gol a 2.10 e 1.60.