DIRETTA BARI SUDTIROL, LONGO CERCA RISCATTO TRA LE MURA AMICHE

In campo alle 15,00 di sabato 21 dicembre 2024 per la diretta Bari Sudtirol. L’incontro è tra due squadre che vivono momenti ben diversi e cercano la vittoria per migliorare la loro classifica. Il Bari di Longo ha perso l’ultimo scontro diretto in casa del Pisa per 2 a 0 e vorrà vincere per riprendere la corsa verso i playoff. Male il Sudtirol di Castori che ha pareggiato l’ultima partita in casa contro il Mantova e si trova al penultimo posto della classifica.

DIRETTA BARI SUDTIROL, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bari Sudtirol sarà visibile sia su DAZN che su Amazon Prime Video che hanno l’esclusiva sulla Serie B. Per non perdervi questa partita potrete anche seguire la nostra diretta testuale.

BARI SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Bari di Longo punterà ancora sulla difesa a tre con Pucino, Vicari e Obaretin a difendere la porta del capitano Radunovic. Favasuli e Dorval giocheranno come esterni mentre Benali e Maita completeranno il centrocampo. Sibilli sarà il trequartista a sostegno di Favilli e Novakovich che saranno le due punte.

Difesa a tre anche per il Sudtirol di Castori che si affiderà a Kofler, Pietrangeli e Giorgini per difendere la porta di Poluzzi. Molina e Zedadka saranno i due esterni di centrocampo con Arrigoni in mediana sostenuto da Casiraghi e Praszelik. Attacco a due per gli altoatesini che avranno Merkaj e Odogwu come riferimenti offensivi.

BARI SUDTIROL, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche il discorso relativo alle quote della diretta Bari Sudtirol utilizzando le proposte di William Hill. I pugliesi sono favoriti e la loro vittoria è data a 1,90 contro il 2 per gli altoatesini che sale a 4,20 e il pari a 3,00.

