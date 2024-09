DIRETTA CALDIERO TERME ALCIONE MILANO: SFIDA TRA NEOPROMOSSE!

La diretta Caldiero Terme Alcione Milano si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre, ed è valida per la sesta giornata nel girone A di Serie C 2024-2025: allo stadio Comunale avremo una bella sfida tra due esordienti assolute che hanno già fatto vedere di poter essere protagoniste, anche se in questo momento il rendimento è diverso. Grande sorpresa il Caldiero Terme, che ha aperto con tre vittorie riuscendo a prendersi anche il terzo posto in classifica; la sconfitta contro il Trento sposta ovviamente pochissimo nel giudizio sulla squadra veneta, che avanti di questo passo potrà sicuramente giocarsi i playoff.

L’Alcione Milano però aveva iniziato la sua avventura in Serie C con una vittoria e un pareggio: anche da queste parti dunque grande entusiasmo, poi però gli arancioni hanno iniziato a faticare e sono arrivate tre sconfitte consecutive, adesso dunque bisogna provare a risalire di colpi perché la classifica si è fatta problematica anche se non ancora drammatica. Ci aspettiamo comunque un bello spettacolo nella diretta Caldiero Terme Alcione Milano, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche breve considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETA CALDIERO TERME ALCIONE MILANO, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Caldiero Terme Alcione Milano in tv dovrete avere a disposizione un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: la partita di Serie C infatti viene mandata in onda soltanto sul canale Sky Sport 257, si tratta appunto di canali per cui serve uno speciale abbonamento. Come alternativa il match in questione sarà disponibile anche con il servizio di diretta streaming video: abbiamo la piattaforma Now Tv che si occupa del campionato di terza divisione, ma anche in questo caso l’appuntamento è riservato ai clienti.

PROBABILI FORMAZIONI CALDIERO TERME ALCIONE MILANO

Trattandosi di un infrasettimanale, la diretta Caldiero Terme Alcione Milano potrebbe prevedere un po’ di turnover: nel 4-3-2-1 di Cristian Soave abbiamo Amoh che può giocare in difesa al fianco di Baldani (con Giacomel in porta) con Mazzolo a destra e Pelamatti a sinistra, in mezzo al campo si candida sicuramente Rihai che può sostituire Marras o Filiciotto, a fare da filtro in mezzo abbiamo invece Gattoni. Nel reparto avanzato ecco Cazzadori e Fasan sulla trequarti che sono insidiati da Florio; Quaggio si gioca la maglia di prima punta con Zerbato, partito titolare contro il Trento.

Giovanni Cusatis non rinuncia al 4-3-1-2 nella diretta Caldiero Terme Alcione Milano: Bacchin in porta, Miculi e Pirola coppia difensiva con Chierichetti e Christian Dimarco schierati come terzini, a centrocampo Piccinocchi e Bright possono sostituire due tra Bertoni, Antonio Palma e Bagatti ma va detto che in mezzo questa squadra ha davvero tantissime scelte. Un po’ meno davanti, dove Pessolani e Invernizzi sono in ballottaggio sulla trequarti; Michele Marconi sarà titolare per Samele o Palombi nel tandem avanzato dell’Alcione Milano.

QUOTE E PREVISIONI CALDIERO TERME ALCIONE MILANO

Per la diretta di Caldiero Terme Alcione Milano curiosiamo anche all’interno delle quote emesse dall’agenzia Snai, che forniscono valori davvero vicini per il pareggio – segno X – e la vittoria dell’Alcione Milano, segno 2, rispettivamente stiamo parlando di valori che equivalgono a 3,30 e 3,80 volte la somma che avrete pensato di investire con questo bookmaker. La squadra favorita è il Caldiero Terme, secondo la Snai: il segno 1 vi porterebbe in dote una vincita pari a 1,87 volte la vostra giocata.