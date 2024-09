DIRETTA TRENTO CALDIERO TERME, OSPITI IN FORMISSIMA

Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria. La diretta Trento Caldiero Terme, in programma domenica 22 settembre alle ore 18:30, vede sfidarsi due squadre con ottimi ricordi circa lo scorso turno di campionato.

I padroni di casa hanno trovato il successo dopo tre turni di astinenza, togliendosi un grosso peso battendo 3-2 l’Arzignano. Prima di questo match erano arrivati due pareggi contro Atalanta U23 e Lecco più la sconfitta all’esordio con il Padova.

Il Caldiero Terme è senza dubbio tra le sorprese di questa stagione: i nove punti conquistati in quattro gare posizionano momentaneamente i gialloverdi al terzo posto in solitaria. Decisive le vittorie contro Albinoleffe, Triestina e Pro Vercelli.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRENTO CALDIERO TERME, STREAMING VIDEO

La diretta Trento Caldiero Terme si potrà vedere o su Sky o su NOW, in base a cosa preferite, dato che si tratta di una co-esclusiva.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda la diretta streaming: entrambe le emittenti televisive offrono la possibilità di vedere il match sulle rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRENTO CALDIERO TERME

Adesso concentriamoci su quelle che sono le probabili formazioni della diretta Trento Caldiero Terme. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-3. Tra i pali Tommasi, pacchetto difensivo composto da Frosinone, Barison, Cappelletti e Vitturini. Aucelli e Peralta le due mezzali con Rada in regia mentre in avanti Anastasia, Di Carmine e Disanto.

Il Caldiero replica con il 3-5-2 con Rizzo in porta, retroguardia formata da De Marino, Marchetti e Sbraga. Agiranno da esterni Pino e Carosso con Lotti, Louati e Rutigliano in mediana a dare equilibrio. In attacco la coppia sarà Schenetti-Comi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRENTO CALDIERO TERME

Ora è il momento delle quote per le scommesse Trento Caldiero Terme. I favoriti sono i padroni di casa secondo i bookmakers a 2.05. Il segno X del pareggio è offerto a 3.25 mentre il 2 fisso leggermente più alto, a 3.40.

Per quanto riguarda le reti segnate, l’Over 2.5 è dato a 2.40 mentre l’Under a 1.45. Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.60.