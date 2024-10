La diretta Caldiero Terme Giana Erminio, in programma nel turno infrasettimanale di martedì alle ore 18.30, vedrà le due squadre andare a caccia di una vittoria in grado di scuotere l’andamento lento delle ultime settimane. La matricola Caldiero Terme è reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo senza reti sul campo del Renate, due “X” che hanno interrotto una fase molto complicata segnata da cinque sconfitte consecutive.

Per quanto riguarda la Giana Erminio, il club di Gorgonzola ha rallentato nelle ultime tre partite dopo due vittorie consecutive contro Union Clodiense e Atalanta U23. I lombardi hanno poi perso due partite di fila contro Padova e Lumezzane per poi tornare a muovere la classifica nell’ultimo impegno, pareggiando 2-2 contro il Novara e restando un punto sopra la zona play out e gli avversari di turno.

DIRETTA CALDIERO TERME GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Restano invariati i dettagli per seguirela diretta Caldiero Terme Giana Erminio in tv. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali satellitari. Gli utenti potranno inoltre seguire la diretta Caldiero Terme Giana Erminio in streaming tramite l’app Sky Go o con un abbonamento a NOW TV.

CALDIERO TERME GIANA ERMINIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Caldiero Terme Giana Erminio: analizziamo le possibili scelte dei due mister per l’incontro di questo turno infrasettimanale di Serie C. Per il Caldiero Terme modulo di partenza 3-5-2 con difesa a tre con Mazzolo, Baldani e Gecchele davanti all’estremo difensore Giacomel. Marras e Filiciotto esterni laterali con Mondini, Gattoni e Gobetti a centrocampo, dietro la coppia d’attacco Fasan-Cazzadori.. La Giana Erminio risponde con un 4-2-3-1, con Mangiapoco a difesa della porta con una difesa a quattro composta da Alborghetti, Ferri, Colombara e Previtali. A centrocampo Ballabio e Marotta saranno i vertici arretrati con Caferri, Lamesta e Spaviero chiamati a sostenere la punta Stuckler.

CALDIERO TERME GIANA ERMINIO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi desidera puntare sulla diretta Caldiero Terme Giana Erminio, le quote dei bookmaker danno i bergamaschi come favoriti. La vittoria del Caldiero Terme è quotata a 2.10, mentre un successo della Giana Erminio è dato a 3.10. La quota per il pareggio è fissata a 3.30.