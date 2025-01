Diretta Casertana ACR Messina, analisi delle due squadre

La diretta Casertana ACR Messina sarà valida per la 24° giornata del girone C di Serie C e metterà in scena la sfida tra due squadre che in questa prima parte di stagione hanno faticato a trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni e che anche in queste ultime partite hanno offerto gare molto diverse tra loro, la posizione in classifica non è delle migliori essendo entrambe le squadre invischiate nella lotta salvezza e in questo momento dovendo giocare i playout a fine anno. I padroni di casa occupano la 17° posizione e in queste prime 23 partite hanno collezionato solamente 23 punti, nell’ultima uscita stagionale però hanno vinto per 1-2 in casa del Turris, gli ospiti invece hanno 19 punti e occupano quindi la 18° posizione della classifica, nell’ultima gara hanno perso in casa 0-2 contro il Crotone.

Diretta Casertana ACR Messina, le probabili formazioni

Per la partita dello Stadio Alberto Pinto la squadra di casa dovrebbe mantenere le scelte di mister Massimo Pavanel viste nell’ultima partita, 4-2-3-1 con Zanellati in porta, Heinz e Falasca esterni bassi con Gatti e Kontek difensori centrali a formare la linea difensiva, Collodel e Bianchi in mediana, Paglino e Deli sulle fasce, Proia trequartista alle spalle di Vano. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere seguendo il 4-3-3 del tecnico Giacomo Modica che prevede Krapikas tra i pali, Ingrosso, Marino, Ndir e Lia in difesa, Crimi, Petrucci e Garofalo i tre di centrocampo e tridente offensivo composto da Pedicillo e Dell’Aquila esterni e Luciani riferimento centrale dell’attacco.

Diretta streaming video Casertana ACR Messina, come vedere la partita

Per poter seguire la diretta Casertana ACR Messina delle 17.30 ci si potrà collegare a Sky Sport sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 253), o collegandosi in streaming video su SkyGo e NowTv.

Scommesse Casertana ACR Messina, il pronostico finale

La diretta Casertana ACR Messina è una partita non semplice da pronosticare, entrambe le squadre vorranno vincere per avvicinarsi alle posizioni fuori dai playout ma forse avranno più paura di perdere perché non portare a casa punti significherebbe davvero venire tagliati fuori dalla possibile salvezza ed essere obbligati a dover giocare i playout a fine anno come unica altra opzione di salvezza. Per questo, nonostante la Casertana arrivi da un’ottima vittoria, il risultato che potrebbe venire fuori con più probabilità è il pareggio con entrambe le squadre che con 1 punto continuano a sperare di poter risalire la classifica.

