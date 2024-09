DIRETTA CAVESE MONOPOLI, DUE X PER I PADRONI DI CASA

Un inizio tutto sommato soddisfacente per le due squadre. La diretta Cavese Monopoli vede affrontarsi due squadre abbastanza in salute con una sola sconfitta nelle prime quattro partite. Questa sfida si giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 20:45.

I padroni di casa hanno subito riscatto la sconfitta per 2-1 all’esordio col Benevento con il successo con lo stesso risultato ma ad esito diverso contro il Crotone. Le ultime due gare invece sono state due pareggi contro Giugliano e Avellino.

Altalenante anche l’inizio di stagione del Monopoli che però può vantare un inizi da sette punti frutto principalmente delle vittorie contro Turris e Foggia in trasferta. In casa non è mai arrivato il bottino pieno considerando il ko col Sorrento e lo 0-0 con la Juventus U23.

DOVE VEDERE DIRETTA TV CAVESE MONOPOLI, STREAMING VIDEO

Se vi interessa sapere dove vedere la diretta Cavese Monopoli, questa è la sezione adatta a voi. L’incontro di campionato verrà trasmesso sia da Sky che da NOW.

Se preferite invece la diretta streaming dunque vedere la partita su smartphone, tablet o computer vi basterà, sempre grazie all’abbonamento, accendere le rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAVESE MONOPOLI

Adesso diamo uno sguardo alle probabili formazioni Cavese Monopoli. La squadra di casa si disporrà secondo il 3-5-2 con Boffelli in porta e la difesa composta da Salo, Piana e Loreto. Agiranno da esterni Rizzo e Maffei con Vitale, Pezzella e Citarella in mediana. Davanti il duo Sorrentino-Fella.

Il Monopoli predilige invece l’uso del trequartista e dunque opterà per un 3-4-2-1. Tra i pali Vitale, protetto qualche metro più avanti da Cristallo, Miceli e Ferrini. A centrocampo, da destra verso sinistra, Viteritti, Calvano, De Risio e Pace. Vazquez unica punta con Scipioni e Bruschi trequartisti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAVESE MONOPOLI

Chi parte favorito in questa partita di campionato? Le quote per le scommesse Cavese Monopoli ripongo maggiore fiducia nel club di casa a 1.95 contro i 3.15 del segno X del pareggio e i 3.65 relativi alla vittoria ospite.

Gara aperta, ma non troppo. L’Over 2.5 è infatti offerto in lavagna a 2.25 rispetto all’1.53 dell’Under. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2 e 1.65.