Il Provinciale è vestito a festa per la diretta Trapani Picerno, incontro valido per la seconda giornata di Serie C del girone C che mette partirà oggi 1 settembre alle ore 20,45 per un dopocena sportiva che andrà a concludere la giornata di campionato. Due squadre che sulla carta sono sullo stesso livello, anche se le prime uscite stagionali potrebbero confondere le idee. I siciliani si sono dovuti arrendere ad un pareggio per 2-2 contro il Foggia, ina partita che ha mostrato molte lacune difensive. Servirà trovare la quadra lì dietro per cercare di guadagnare punti nell’arco della stagione.

Diretta/ Picerno Avellino (risultato finale 4-1): Volpicelli doppietta! (Serie C 25 agosto 2024)

Per il Picerno invece roboante vittoria per 4-1 contro l’Avellino. I campani partivano come i favoriti ma sono stati sorpresi da una forma ottimale dell’AZ. I lucani saranno solo un fuoco di paglia? Questo lo vedremo nel corso delle giornate ma sembra che per adesso non ce ne sia per nessuno. Vedremo quando il campione di partita sarà maggiore.

Diretta/ Taranto Picerno (risultato finale 0-0): pari e qualificazione pugliese! (Serie C, 11 maggio 2024)

DIRETTA TRAPANI PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per vedere in diretta Trapani Picerno, sarà necessario avere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, dovrai aggiungere il pacchetto Calcio, che ti permetterà di accedere ai canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. In alternativa, per chi preferisce lo streaming, è possibile vedere il match su NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

DIRETTA TRAPANI PICERNO STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto andiamo a scoprire i possibili protagonisti del match in questa diretta Trapani Picerno con le probabili formazioni: Volpicelli esordisce alla grande con la nuova squadra nella precedente uscita segnando due gol da subentrato. Oggi dovrebbe giocare titolare a mani basse. Insieme a lui anche Vitali, che oltre alla rete ha messo un assist al bacio.

DIRETTA/ Picerno Crotone (risultato finale 2-0): la chiude D'Agostino! (Serie C 7 maggio 2024)

Passando ai padroni di casa dovremmo vedere dal primo minuto Emmausso, trequartista atipico con doti fisiche importanti e un piede educato. Lo potremmo definire un attaccante aggiunto visto che la rifinitura viene lasciata sulle fasce a Millico, anche lui titolare inamovibile.

TRAPANI PICERNO, LE QUOTE

Analizziamo anche le quote relative alla diretta Trapani Picerno, supportati dal sito della Sisal: il bookmaker mette il segno 1 che decreterebbe la vittoria alla squadra di casa a 2,10 mentre il segno 2 porterebbe una moltiplicazione di 2,8 sull’importo scommesso. Il segno X invece è stato fissato a 3,7.