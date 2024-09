DIRETTA ENTELLA CARPI, I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Entella Carpi, in campo per il quarto turno del campionato italiano di Serie C girone B, andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre che si sono scontrate in quattro occasioni sul terreno dei liguri. La prima sfida è datata 18 novembre 2012 e racconta del pareggio (1-1) scandito dai gol di Poli e Rosso.

Nel primo scontro nel campionato italiano di Serie B, invece, vittoria dei padroni di casa: il 27 settembre 2014 match terminato 2-0 con i gol realizzati da Cesar e Troiano. Stesso risultato il 25 febbraio 2017, in rete questa volta Caputo e Catellani. L’ultimo precedente, infine, risale al 23 settembre 2017, un pareggio senza gol nuovamente nel torneo cadetto. (Giulio Halasz)

DOVE VEDERE DIRETTA ENTELLA CARPI, STREAMING VIDEO

La partita in diretta Entella Carpi sarà visibile sia su Sky che su NOW come d’altronde tutte le partite di Serie C, compresi playoff e playout.

Per quanto riguarda lo streaming video vi basterà scaricare su smartphone, tablet o computer le applicazioni di Sky e NOW.

ATTESA AL COMUNALE

Grande attesa per due squadre che non conoscono la parola sconfitta. La diretta Entella Carpi, in programma venerdì 13 settembre alle ore 20:45, metterà di fronte due delle formazioni imbattute di questo campionato di Serie C Girone B.

Da una parte i liguri che dopo l’eliminazione per mano della Giana Erminio in Coppa Italia Serie C, hanno messo a referto un incredibile filotto di tre vittorie consecutive contro Milan U23, Rimini e nell’ultima giornata contro l’Ascoli.

Anche il Carpi era partito negativamente con il ko in Coppa Italia Serie C contro la FeralpiSalò, ma è fin qui riuscito a rialzare la china in campionato. Prima due pareggi con Rimini e Milan U23 e poi la vittoria contro il Perugia per 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CARPI

Adesso vediamo insieme le probabili formazioni Entella Carpi. I liguri si schiereranno secondo il modulo 3-5-2 con in porta Siaulys e nel pacchetto arretrato Manzi, Tiritiello e Parodi. Agiranno da estenri Bariti e Di Mario con Franzoni, Lipani e Corbari a metà campo. Davanti Guiu e Castelli.

Il Carpi replica con l’assetto tattico 4-3-1-2. Tra i pali Sorzi, retroguardia composta da Tcheuna, Zagnoni, Panelli e Calanca. A centrocampo invece spazio a Forapani, Mandelli e Contiliano. Il trequartista sarà Cortesi che supporterà Saporetti e Gerbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ENTELLA CARPI

Infine, come ultimo paragrafo, andiamo ad analizzare le quote per le scommesse Entella Carpi. Partiamo dai favoriti ovvero i padroni di casa dati a 1.65. il segno X del pareggio è offerto a 3.45 mentre il 2 fisso è a cinque volte la posta in palio.

Se puntatate su “entrambe le squadre segnano” potrete raddoppiare il vostro importo mentre il No Gol è a 1.60. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.15 e 1.60.