DIRETTA MILAN FUTURO ENTELLA: BELLA OCCASIONE PER I LIGURI

La diretta Milan Futuro Entella è fissata per le ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 22 dicembre 2024: siamo alla ventesima giornata del girone B di Serie C, che inizia dunque il ritorno prima di Natale e della sosta. Sicuramente gli obiettivi sono molto diversi e basta uno sguardo alla classifica per capirlo: la diretta Milan Futuro Entella si annuncia ostica per i giovani rossoneri, che sono reduci da una sconfitta sul campo della Vis Pesaro e più in generale stanno faticando parecchio nel loro primo anno di esistenza, con 16 punti che al momento significherebbero playout salvezza.

Gli orizzonti sono invece decisamente più nobili per la Virtus Entella, che arriva dall’ottimo pareggio sul campo della Ternana e adesso potrebbe approfittare della sfida fra gli umbri e il Pescara per dare l’assalto al secondo e forse addirittura al primo posto, a patto naturalmente di vincere in Lombardia. L’occasione potrebbe essere quindi propizia alla squadra di Chiavari, che vuole passare le feste ancora più vicina alla vetta: serve naturalmente una vittoria, potrà arrivare nella diretta Milan Futuro Entella?

MILAN FUTURO ENTELLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Adesso è giunto il momento di ricordare che la diretta Milan Futuro Entella in tv sarà un’esclusiva per gli abbonati ai canali di Sky Sport, come sempre nel campionato di Serie C. Ecco allora pure i servizi offerti da Sky Go e Now Tv per fornirvi l’opzione della diretta Milan Futuro Entella in streaming video, sempre tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FUTURO ENTELLA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Milan Futuro Entella. I giovani rossoneri di mister Daniele Bonera potrebbero schierarsi secondo il modulo 4-2-3-1 con Coubis, Minotti, Zukic e Bozzolan nella difesa a quattro davanti al portiere Nava; in mediana spazio a Hodzic e Stalmach; sulla trequarti ecco invece Fall, Sia e Traorè da destra a sinistra, a sostegno del centravanti che potrebbe essere il fuori quota Longo.

Per l’allenatore dell’Entella Fabio Gallo bisogna fare i conti con la squalifica di Tiritiello, per cui in difesa potrebbero giocare dal primo minuto Parodi, Marconi e Manzi davanti al portiere Del Frate. Il modulo infatti dovrebbe essere il 3-5-2 e a centrocampo indichiamo gli esterni Bariti e Di Mario più Di Noia, Franzoni e Corbari nel cuore della mediana; infine, Casarotto e Guiu dovrebbero formare il tandem d’attacco per la Virtus Entella oggi pomeriggio.

PRONOSTICO E QUOTE SORRIDONO AGLI OSPITI

Infine ci resta da dare uno sguardo al pronostico per la diretta Milan Futuro Entella, che secondo le quote dell’agenzia Snai è nettamente favorevole agli ospiti liguri. Il segno 2 infatti è proposto a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,15 per il segno X in caso di pareggio ed infine una vittoria dei giovani rossoneri varrebbe 4,50 volte la posta in palio sul segno 1.