DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PICERNO, I TESTA A TESTA

Oggi in programma c’è anche il match in diretta Audace Cerignola Picerno, che sarà disputato nella fascia oraria delle 17.30. Le due formazioni si sono incontrate per la prima volta nel 2017 in un match terminato con un pareggio per 0-0. Al ritorno, invece, la sfida è finita 1-1.

Dal 2017 fino al 2024, le squadre si sono incontrate ogni anno, prima in Serie D e poi in Serie C, per la prima volta nel 2022 nella categoria professionistica. L’ultima sfida risale all’aprile del 2024, dunque pochi mesi fa: questo ultimo match è terminato 2-1 per il Picerno. (Agg. JC)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PICERNO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Audace Cerignola Picerno verrà trasmessa da Sky o dalle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà possibile anche seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni migliori del match.

IN PALIO CI SONO PUNTI PLAYOFF

Si chiude in Puglia il sabato dell’undicesima giornata del Girone C di Serie C con la diretta Audace Cerignola Picerno in campo. Ad affrontarsi saranno due squadre di pari livello in lotta per trovare un posto nei playoff. L’Audace Cerignola arriva da un netto e sonoro 5 a 1 subito in trasferta contro il Trapani e cerca riscatto proprio in questa partita. Manca da tre partita, invece, la vittoria del Picerno che è uscito con un pareggio per 1 a 1 dall’ultima partita contro il Potenza.

AUDACE CERIGNOLA PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Facciamo un approfondimento anche sulle possibili scelte degli allenatori andando a vedere quali sono le probabili formazioni della partita. L’Audace Cerignola di Raffaele andrà in campo con un 4-5-1 dove l’unica punta sarà Salvemini sostenuto sugli esterni da Russo e Coccia. Ruggero, Tascone e Paolucci andranno a completare un centrocampo molto denso e chiamato alla doppia fase.

Leggermente più offensivo il Picerno di Tomei che manderà in campo Cardoni, Petito ed Esposito sulla trequarti a sostegno di Volpicelli unica punta. Pagliai e Guerra saranno i due terzini con Franco e Pitarresi in mediana.

AUDACE CERIGNOLA PICERNO, LE QUOTE

Approfondiamo insieme anche la diretta Audace Cerignola Picerno andando a vedere quali sono le quote proposte da Bwin. L’1 per i padroni di casa è fissato a 2,10 contro il 2 per gli ospiti a 3,10 e il pareggio X a 3,10.