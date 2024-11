La diretta Giugliano Potenza, alle ore 17.30, sarà una sfida in zona play off nel girone C: i campani sono stati brillanti in avvio di campionato ma sono stati costretti a frenare nell’ultimo periodo, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, l’ultima subita in casa del Messina, scivolando al quinto posto in classifica, un solo punto avanti rispetto ai lucani diretti avversari di turno. Potenza imbattuto nelle ultime 8 partite di campionato in un cammino comunque costellato da molti pareggi, 6 proprio in questa serie positiva con uno 0-0 nell’ultimo match interno contro l’Avellino. Lucani comunque capaci di insediarsi stabilmente in zona play off nella classifica del girone C, manca qualche acuto di più per pensare di poter puntare al podio della graduatoria.

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Sky sarà il punto di riferimento per seguire la diretta Giugliano Potenza sui canali satellitari. La partita sarà inoltre disponibile in streaming online tramite l’app Sky Go o attraverso un abbonamento alla piattaforma Now TV, per chi vorrà seguire la sfida anche tramite smart tv oppure dispositivi mobili.

GIUGLIANO POTENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Puntiamo i riflettori su quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni schierate nella diretta Giugliano Potenza. Per il Giugliano schieramento con un 4-3-3 con Russo in porta e una difesa a quattro schierata con Scaravilli, Minelli, Caldore e Oyewale. I tre di centrocampo saranno Acella, Celeghin e Giorgione mentre nel tridente offensivo giocheranno Ciuferri, Padula e Baldé. Anche per il Potenza modulo di partenza 4-3-3, Alastra in porta dietro una difesa a quattro con Novella, Riggio, Verrengia e Burgio schierati dal 1′. A centrocampo terzetto titolare con Ferro, Felippe e Erradi, in attacco la scelta per il tridente cadrà su Schimmenti, Caturano e D’Auria.

GIUGLIANO POTENZA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cerchiamo di prendere i riferimenti della diretta Giugliano Potenza per chi vorrà scommettere sul match. Per il Giugliano la vittoria interna viene quotata 2.20, per quanto riguarda il pareggio la quota viene proposta a 3.20 mentre l’eventuale successo in trasferta del Potenza viene proposto a 2.95.