DIRETTA HAPOEL TEL AVIV TRENTO: MOMENTO DIFFICILE PER L’AQUILA

Serve una svolta immediata, anche se la diretta Hapoel Tel Aviv Trento non si presenta come una partita facile per gli ospiti: innanzitutto fissiamo l’appuntamento, che sarà alle ore 19.00 italiane di questa sera, martedì 7 gennaio 2024, presso la Samokov Arena della omonima città della Bulgaria, sede che ha accolto l’Hapoel Shlomo Tel Aviv, che non può giocare davanti al proprio pubblico le partite casalinghe a causa della guerra. Eppure il bilancio in Eurocup degli israeliani è fino a questo momento più che buono, con otto vittorie e cinque sconfitte nelle precedenti tredici giornate.

Diretta/ Trento Cremona (risultato finale 76-80): colpaccio in casa della capolista (5 gennaio 2025)

Purtroppo non possiamo dire lo stesso per la Dolomiti Energia Trento, che si presenta alla diretta Hapoel Tel Aviv Trento avendo raccolto una sola vittoria nelle ultime sei giornate, per cui adesso il bilancio complessivo dell’Aquila è di quattro vittorie a fronte di nove sconfitte. La sesta posizione è lontana ben tre successi, un gap che sarà difficilissimo da colmare avendo a disposizione ormai solamente cinque giornate prima di completare il girone A della stagione regolare. Inutile quindi fare calcoli, bisogna solo pensare a vincere: l’Aquila ne sarà capace nella diretta Hapoel Tel Aviv Trento?

DIRETTA/ Trento Bahcesehir (risultato finale 69-73): Dolomiti beffata! (Eurocup, 3 gennaio 2025)

HAPOEL TEL AVIV TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta Hapoel Tel Aviv Trento in tv non ci riserverà sorprese: per seguire l’Eurocup serve l’abbonamento alla televisione satellitare di Sky Sport. In alternativa ci sono le possibilità per la diretta Hapoel Tel Aviv Trento in streaming video, cioè Sky Go e Now Tv ma anche DAZN, anche se in ogni caso condizione necessaria sarà avere sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV TRENTO: UN ANDAMENTO IN CALO NELLA EUROCUP

Ci sono quindi davvero poche notizie positive per coach Paolo Galbiati e per i suoi uomini verso la diretta Hapoel Tel Aviv Trento: questa Eurocup non è mai stata particolarmente brillante per la Dolomiti Energia, che però dopo le prime sette giornate almeno sfiorava il 50% di vittorie (3-4); negli ultimi due mesi invece l’unica vittoria è stata quella contro il fanalino di coda Trefl Sopot, che peraltro è anche l’unico successo in trasferta per Trento fino a questo momento. Settimana scorsa c’è stata la pazza partita con il Bahcesehir, iniziata in modo sciagurato, poi raddrizzata in modo eccellente con una rimonta meravigliosa che però ha lasciato Trento senza energie proprio sul più bello, permettendo il contro-sorpasso dei turchi.

Diretta/ Tortona Trento (risultato finale 91-77): Baldasso 17 punti (basket A1, 29 dicembre 2024)

Una delle poche soddisfazioni è stata la vittoria casalinga proprio contro l’Hapoel Tel Aviv, per cui se non altro il precedente più recente è di buon auspicio, però gli israeliani in casa hanno un fantastico bilancio di 5-1, un feeling tanto più significativo se si pensa che il concetto di “casa” è molto relativo. Inoltre l’Hapoel ha vinto tre delle ultime quattro partite e settimana scorsa ha dominato in casa di Gran Canaria con un eloquente 64-87: sulla carta la missione sarà molto difficile, speriamo che la diretta Hapoel Tel Aviv Trento possa smentirci…