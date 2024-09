DIRETTA POTENZA SORRENTO, SFIDA APERTA

Ultimo turno dall’umore opposto per la diretta Potenza Sorrento. Allo Stadio Comunale Viviani è tempo di Serie C in questo venerdì 13 settembre ore 20:45. Tra le due formazioni ci sono al momento tre punti di differenza.

I padroni di casa hanno perso l’ultimo turno di campionato contro il Benevento per 4-1, ma in precedenza avevano collezionato ottimi risultati come il pareggio a Messina per 2-2 e la vittoria con la Turris col risultato di 2-0.

I campani invece non hanno ancora perso e sono reduci da ben due successi consecutivi ovvero quello di Monopoli per 1-0 e successivamente il 2-1 tra le mura amiche con l’Altamura. Il campionato venne invece inaugurato dallo 0-0 col Catania.

DOVE VEDERE DIRETTA POTENZA SORRENTO, STREAMING VIDEO

Ora cerchiamo di capire dove vedere la diretta Potenza Sorrento. Innanzitutto, se volete vederla in TV, vi servirà un abbonamento a Sky o a NOW.

Di conseguenza anche la diretta streaming è vincolata su Sky e NOW dunque, una volta scaricate le applicazioni, potrete vedere il match sui dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI POTENZA SORRENTO

Guardiamo ora le probabili formazioni Potenza Sorrento. I padroni di casa scenderanno in campo con il classico 4-3-3 formato da Cucchietti in porta, difesa a quattro formata da Novella, Sciacca, Riggio e Burgio. A centrocampo spazio invece a Ghisolfi, Felippe e Erradi mentre in attacco D’Auria, Rossetti e Schimmenti.

Il Sorrento replica con l’assetto tattico uguale identico a quello degli avversari. Tra i pali Del Sorbo, pacchetto arretrato con Todisco, Blondett, Fusco e Panico. Cangianiello e Cuccurullo mezzali con al centro De Francesco. In attacco Guadagni, Musso e Bolsius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE POTENZA SORRENTO

Infine ecco le quote per le scommesse Potenza Sorrento. I boomakers sembrano premiare ai nastri di partenza la squadra di casa a 1.88 contro i 3.80 relativi agli ospiti. Il segno X che vuol dire parità è quotato 3.25.

Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è dato a 1.95 mentre il segno opposto cioè il No Gol a 1.70. Concludiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.15 e 1.60.