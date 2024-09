DIRETTA BENEVENTO JUVENTUS U23, MANCANO I RE PUNTI

Nessuna delle due formazioni vincitrice nell’ultimo turno. La diretta Benevento Juventus U23 racconta di due squadre che non sono riuscite nel passato weekend ad ottenere i tre punti e ci proveranno questo lunedì 30 settembre 2024 alle ore 20:45.

I campani hanno guadagnato 12 punti in sei partite complici le vittorie conquistate contro Cavese, Potenza e Foggia in casa più la trasferta di Altamura. Gli unici pareggi sono arrivati ad inizio settembre col Catania e a fine mese col Monopoli.

La Juventus U23, reduce da un pareggio contro il PIcerno nell’ultimo turno, non mette e a referto i tre punti da fine agosto (in casa della Casertana, risultato 3-2). Per il resto sono arrivati tre pareggi e due sconfitte fino a questo momento.

DIRETTA BENEVENTO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se volete assistere alla diretta Benevento Juventus U23 vi basterà semplicemente abbonarvi a Sky oppure NOW.

Questo di fatto consente anche di capire subito dove si potrà vedere la diretta Benevento Juventus U23 streaming ovvero sulle relative app attraverso smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS U23

Ora è il momento di vedere insieme quali sono le probabili formazioni della diretta Benevento Juventus U23. I padroni di casa scenderanno sul rettangolo verde con il modulo 4-3-3. Tra i pali Nunziante, difeso dal quaretto quartetto, Berra, Tosca e Viscardi. A centrocampo spazio a Talia, Prisco e Simonetti con in attacco Manconi, Pierlingieri e Lamesta.

La Juventus U23 predilige un altro assetto tattico vale a dire il 3-5-2. Guantoni affidati a Daffara con Perotti, Scaglia e Puczka in difesa. Agiranno da esterni Comenencia a destra e Guerra sinistra, a centrocampo ecco Macca, Peeters e Citi. Afena-Gyan farà da spalla a Semedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BENEVENTO JUVENTUS U23

Adesso chiudiamo le quote per le scommesse Benevento Juventus U23. La squadra favorita è quella giallorossa a 1.70 contro la quota 6 relativa alla vittoria dei giovani bianconeri. La X dunque il pareggio vale quattro volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è invece dato a 2.00 dai bookmakers con l’ Under alla stessa soglia a 1.70. Gol e No Gol a 1.85 e 1.95.