DIRETTA MANTOVA CREMONESE (RISULTATO 1-0): TERMINA IL MATCH

Strappa una meritata vittoria il Mantova tra le mura amiche nonostante una Cremonese che ha venduto cara la pelle. Violini pericolosi fino alla fine, prima una corsa di Zanimacchia trova Buonaiuto sul secondo palo che manda fuori, poi Bonazzoli per ben due volte non trova la porta in area di rigore.

DIRETTA/ Lazio Cremonese Primavera (risultato finale 3-0): tris e primato biancoceleste! (8 novembre 2024)

Infine nei minuti di recupero giallo per il difensore della Cremonese Lochoshvili che pochi minuti dopo si trasforma in rosso. Doppia ammonizione che azzoppa la Cremonese e pone fine alle ostilità.

DIRETTA MANTOVA CREMONESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque abbia intenzione di seguire la diretta Mantova Cremonese con i propri occhi dovrà come sempre possedere un abbonameno valido a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. Via streaming sarà dunque possibile seguire la sfida con smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi tramite il browser dal pc.

DIRETTA/ Sassuolo Mantova (risultato finale 1-0): Berardi su rigore! (3 novembre 2024)

DIRETTA MANTOVA CREMONESE (RISULTATO 1-0): LA CREMONESE CI PROVA

Dopo il gol sospeso per qualche minuto il match a causa della scarsa visibilità dovuta al lancio di fumogeni.

Reagisce la Cremonese allo svantaggio subito e prova in tutti i modi a ribaltarla. La grande occasione è sui piedi di Vazquez che però sfiora il palo. Poi ancora Mantova all’assedio per cercare il raddoppio.

DIRETTA MANTOVA CREMONESE (RISULTATO 1-0): MANTOVA IN VANTAGGIO

Si sblocca il punteggio al Martelli di Mantova in un match che nel secondo tempo si fa più nervoso. Tanti falli e ben due gialli in questi primi quindici minuti del secondo tempo: ammoniti Collocolo e Castagnetti.

Diretta/ Cremonese Pisa (risultato finale 1-3): Tramoni mette il punto esclamativo (3 novembre 2024)

Impegnato anche il VAR per verificare un possibile fallo su Aramu. Poi subito due occasioni per il Mantova che prima sfiora il gol, con la Cremonese salvata da Fulignati, poi alla seconda arriva il vantaggio, con Burrai che la piazza all’angolino e fa 1-0. (Agg. Michele Larosa)

DIRETTA MANTOVA CREMONESE (RISULTATO 0-0): VANDEPUTTE SFIORA LA RETE

Pari il primo tempo fra Mantova e Cremonese. Finisce meglio la Cremonese in questa ultima frazione di primo tempo.

Buone azioni dalle fasce da parte della squadra di Corini, che crea tanto sia con Mensah che con Vandeputte. Tiene bene la difesa del Mantova che riesce a rientrare negli spogliatoi sullo zero a zero. (Agg. Michele Larosa)

DIRETTA MANTOVA CREMONESE (RISULTATO 0-0): VANDEPUTTE SFIORA LA RETE

Continua una partita fin’ora bellissima e ricca di azioni e ribaltamenti di fronte. Dopo un avvio sottotono ora è la Cremonese ad avere in mano la grande occasione. Sugli sviluppi di un corner il pallone finisce sulla testa di Vandeputte, non il fondamentale migliore per il belga che non trova la porta.

Infine due gialli in pochi minuti alla fine della mezz’ora, uno per parte: Bonazzoli e Mensah ammoniti. (Agg. Michele Larosa)

DIRETTA MANTOVA CREMONESE (RISULTATO 0-0): SUBITO TRAVERSA

Subito tante emozioni nei primi quindici minuti fra Mantova e Cremonese. La prima grande occasione della partita arriva presto, ed è per il Mantova. All’ottavo minuto infatti Trimboli calcia forte da fuori area e fa tremare la traversa.

Inizio migliore per la squadra di Possanzini che insidia di nuovo la porta dei violini con Ruocco. Primo squillo della Cremonese con Bonazzoli al dodicesimo minuto che al volo mette all’opera il portiere Festa. (Agg. Michele Larosa)

DIRETTA MANTOVA CREMONESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque abbia intenzione di seguire la diretta Mantova Cremonese con i propri occhi dovrà come sempre possedere un abbonameno valido a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. Via streaming sarà dunque possibile seguire la sfida con smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi tramite il browser dal pc.

DIRETTA MANTOVA CREMONESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo arrivati all’angolo storico della diretta di Mantova Cremonese, derby centenario che però a differenza di quanto si potrebbe pensare non ha cosi tanti precedenti per i nostri testa a testa di tipo storico. Ma nessun problema, il campione è abbastanza buono da poterci permettere un’analisi. In totale abbiamo sei partite disputate tra le due compagini, il bilancio è in un equilibrio impressionante: due vittorie per la formazione di casa di oggi, due pareggi e altrettante vittorie per la Cremonese.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate uscì fuori un rocambolesco 2-2 nei minuti di recupero, per via di un calcio di rigore ai danni della Cremonese che fino a quel momento stava giocando una partita suntuosa, con un solo errore che poi costò il primo gol del Mantova. Vedremo oggi come andrà, per saperlo anche da un punto di vista statistico vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché nel prossimo aggiornamento invece parleremo e analizzeremo i dati pre match della diretta di Mantova Cremonese, vediamo sotto questo punto chi tra le due avrà il favore del pronostico. (agg. Gianmarco Mannara)

BISOGNA RITROVARE IL SUCCESSO

La diretta Mantova Cremonese è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 17:15 presso lo Stadio Danilo Martelli di Mantova come partita valida per il tredicesimo turno della Serie B 2024/2025. Le ultime due sfide giocate in campionato non sono state particolarmente entusiasmanti sia per i padroni di casa che per gli ospiti essendo entrambe reduci da un pareggio ed una sconfitta ma distano comunque parecchi punti in classifica. I virgiliani occupano attualmente il quindicesimo posto con tredici punti conquistati, al pari del Sudtirol che si trova già in zona playout con una differenza reti peggiore.

La necessità è dunque quella di ritornare al successo così da provare a compiere un balzo in avanti ed allontanarsi dalla zona retrocessione sebbene anche i grigiorossi vogliano ritrovare la vittoria. Le Tigri di mister Corini sono in quinta posizione con 18 punti e dunque in piena zona playoff ma le inseguitrici distano al massimo tre punti e per non doversi attardare bisogna aggiudicarsi il punteggio finale a partire già da questo match.

MANTOVA CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni possiamo provare ad intuire le scelte effettuate dai due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali della diretta Mantova Cremonese. Mister Davide Possanzini, dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno, potrebbe decidere di tornare al 4-3-3 con Festa tra i pali, Bani, De Maio, Cella e Fedel in difesa, Trimboli, Artioli ed Aramu in mediana, Fiori, Mancuso e Galuppini a comporre il tridente offensivo.

Modulo speculare pure per mister Eugenio Corini, anche lui reduce da una sconfitta nella scorsa giornata, e dunque i lombardi si presenteranno in campo con il 4-3-3 affidandosi a Fulignati in porta, Barbieri, Ravanelli, Bianchetti e Sernicola a completare il resto del reparto arretrato, Collocolo, Castagnetti e Pickel a centrocampo, Zanimacchia, Bonazzoli e Johnsen in attacco.

DIRETTA MANTOVA CREMONESE, LE QUOTE

Diamo infine un’occhiata alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive al fine di provare a capire quale sarà il pronostico dell’esito finale della diretta Mantova Cremonese valevole per il tredicesimo turno del campionato cadetto. Stando a quanto pagato da Snai, Goldbet, Lottomatica e pure Betflag, i grigiorossi partono nettamente favoriti quotando il 2 a solo 1.90 mentre i biancobandati hanno poche speranze di ottenere un successo se si guarda all’1 fissato a 3.75. Anche l’x potrebbe essere un punteggio valido per concludere questa sfida con l’x pagato a 3.55.