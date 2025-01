DIRETTA MANTOVA SAMPDORIA, SEMPLICI CERCA LA PRIMA VITTORIA

Il sabato della ventitreesima giornata di Serie B si conclude con la diretta Mantova Sampdoria in campo alle 17,15 del 25 gennaio. L’incrocio è tra due squadre che vivono momenti opposti ma cercano i tre punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. Il Mantova di Possanzini arriva dal successo in trasferta contro il Cittadella e si trova a soli due punti dalla zona playoff occupata dal Cesena. La Sampdoria di Semplici, invece, non vince da dodici partite in Serie B e cerca di invertire la rotta per allontanarsi dalla zona retrocessione.

DIRETTA MANTOVA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Mantova Sampdoria sarà possibile collegarsi con DAZN o con il servizio streaming di Amazon Prime Video.

MANTOVA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche all’analisi delle probabili formazioni nell’attesa di entrare nel vivo della diretta. Possanzini schiererà il suo Mantova con un 4-2-3-1 con Festa tra i pali difeso da una linea formata da Maggioni, De Maio, Cella e Bani. Bragantini e Ruocco saranno i due esterni a sostegno di Mancuso e Mensah che giocheranno in attacco.

Semplici prova ancora la difesa a tre con la sua Sampdoria mandando in campo Piccio, Meulensten e Veroli davanti alla porta di Ghidotti. Venuti e Beruatto saranno gli esterni di centrocampo a sostengo del tridente formato da Akinsanmiro, Coda e Pedrola.

MANTOVA SAMPDORIA, LE QUOTE

Proviamo a capire quali sono le quote della diretta Mantova Sampdoria utilizzando le proposte di AdmiralBet. I blucerchiati partono favoriti e un loro successo è dato a 2,45 contro il 2,70 per i lombardi e il pareggio X che si ferma a 3,20.