DIRETTA MONOPOLI BENEVENTO: TESTA A TESTA

Per ingannare l’attesa della diretta Monopoli Benevento, possiamo tuffarci nei numeri della storia della partita tra pugliesi e campani. Si tratta di un incontro con più che discreta tradizione recente, tanto che gli ultimi dieci incontri sono stati disputati tutti dal mese di novembre 2006 in poi, con un bilancio favorevole al Benevento in virtù di quattro vittorie e altrettanti pareggi, a fronte di appena due successi per il Monopoli.

Eppure, un anno fa di questi tempi il confronto sarebbe stato ancora più sbilanciato in favore del Benevento, prima cioè della doppia vittoria conquistata dal Monopoli nello scorso campionato 2023-2024: i pugliesi sfatarono un vero e proprio tabù con il perentorio 3-0 casalingo di domenica 19 novembre 2023, poi si presero la grande soddisfazione di andare a vincere anche sul campo del Benevento nella partita di ritorno, disputata naturalmente in Campania sabato 23 marzo scorso e terminata con la vittoria per 0-1 da parte degli ospiti pugliesi. Insomma, la storia dice Benevento, ma l’attualità decisamente meno… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONOPOLI BENEVENTO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monopoli Benevento sarà visibile in esclusiva sulla televisione satellitare, per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento a Sky. Inoltre, l’incontro di Serie C potrà essere seguito in streaming tramite l’app Sky Go, senza costi aggiuntivi per chi ha già un abbonamento attivo. Per chi preferisce seguire la partita in diretta streaming video via internet, è disponibile anche la piattaforma Now TV, a condizione di aver sottoscritto un abbonamento.

OSPITI FAVORITI!

La diretta Monopoli Benevento (si gioca alle 20.45 di giovedì) è probabilmente il primo vero big match del girone C di Serie C. I sanniti sono infatti in testa al raggruppamento con un punto di vantaggio sul Picerno, grazie all’ultimo perentorio 4-0 inflitto al Foggia, terza vittoria consecutiva per i giallorossi che puntano a una stagione di vertice sin da queste prime battute di campionato.

Il Monopoli è indietro di sole due lunghezze rispetto ai sanniti, i Gabbiani dopo la sconfitta alla seconda giornata contro il Sorrento hanno trovato un ottimo ritmo e nell’ultimo impegno disputato hanno vinto di misura in casa della Cavese, avanzando di nuovo la loro candidatura verso la zona alta della classifica del girone C, con una difesa solida e tre clean sheet già alle spalle nelle prime cinque giornate disputate.

MONOPOLI BENEVENTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamoci sulle probabili formazioni di Monopoli Benevento per scoprire le scelte dei due mister per questo match d’alta classifica del girone C. Per il Monopoli 3-5-2 di partenza con una difesa a tre con Ferrara, De Franco e Gatti davanti all’estremo difensore Pissardo. Rota e Donnarumma saranno gli esterni di fascia con Sounas, Scoppa e Zampa centrali di centrocampo, in attacco ci sarà spazio per Mangni e Salvemini. Per il Benevento 4-3-3 con Nunziante tra i pali e una difesa a quattro con Oukhadda, Berra, Tosca e Viscardi. Terzetto di centrocampo titolare con Talia, Prisco e Simonetti, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Lamesta, Perlingierie Manconi.

MONOPOLI BENEVENTO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi desidera scommettere sulla partita di Serie C, ecco le quote principali per la diretta Monopoli Benevento: la vittoria del Monopoli è quotata a 3.00, il pareggio a 2.95, mentre una vittoria del Benevento in trasferta è offerta a 2.40 dai principali bookmaker.