PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni Fiorentina Inter ci avvicinano al grande spettacolo dell’Artemio Franchi, previsto per le ore 18:00 di domenica 1 dicembre: nella 14^ giornata di Serie A 2024-2025 si affrontano due delle quattro squadre che inseguono il Napoli ad un solo punto di distanza nella straordinaria corsa scudetto, ma è chiaro che per l’Inter si tratta di una “normalità” mentre a stupire tutti sia la Fiorentina, che battendo il Como in trasferta ha infilato la sua settima vittoria consecutiva e almeno per il momento può davvero sognare di vincere lo scudetto, anche se poi andrà valutata strada facendo per una rosa non lunghissima.

Video Fiorentina Pafos (3-2) Gol e highlights: rete inusuale di Kouame (Conference League, 28 novembre 2024)

L’Inter sogna sempre il bis scudetto ed è opinione comune che continui ad avere qualcosa in più delle altre, dovrà però dimostrarlo giornata per giornata e intanto con la vittoria sul Lipsia sembra aver messo al sicuro la qualificazione agli ottavi di Champions League, fattore che potrebbe pesare sull’economia della stagione. Noi qui dobbiamo parlare del modo in cui i due allenatori affronteranno questo big match, ci resta qualche ora di tempo per fare un’analisi approfondita delle loro scelte e allora, senza indugiare oltre, andiamo subito a leggere il dettaglio delle probabili formazioni Fiorentina Inter.

Diretta/ Fiorentina Pafos (risultato finale 3-2): viola incauta! (28 novembre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO FIORENTINA INTER

Le quote emesse dalla Snai e che leggiamo a corredo delle probabili formazioni Fiorentina Inter ci dicono dei nerazzurri favoriti, grazie ad un valore pari a 2,00 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria, laddove il segno 1 che identifica il successo della Fiorentina vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte l’importo investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE SCELTE DI PALLADINO

Formazioni Fiorentina Paphos/ Quote, verso la conferma di Kean (Conference League, 28 novembre 2024)

Per le probabili formazioni Fiorentina Inter Raffaele Palladino ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Richardson: il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1 e dunque si cambia leggermente, viene infatti rinforzata la mediana alla quale viene aggiunta la regia di Adli al fianco di Cataldi ed Edoardo Bove, un centrocampo quindi in grado di palleggiare per provare a dominare il possesso. Alle spalle la difesa resta invariata: in porta c’è naturalmente un Dea Gea dal grande rendimento, poi ecco i due centrali Comuzzo (la sorpresa della stagione) e Luca Ranieri con Dodò e Gosens, ex della partita, che operano in qualità di terzini.

Davanti invece è straordinario il momento di Moise Kean, che è addirittura in corsa per la Scarpa d’Oro: inevitabile che sia lui il centravanti e qui possiamo dire che Palladino non abbia nemmeno troppe alternative se non quella di adattare qualcuno, più folta invece la presenza di giocatori che possono agire sulla trequarti e uno di questi sarà Colpani, ma l’allenatore della Fiorentina non vuole rinunciare nemmeno a Beltran che già Vincenzo Italiano aveva inventato alle spalle delle punte, dunque anche l’argentino sarà in campo in un albero di Natale che potrebbe rappresentare l’evoluzione della squadra viola.

I CAMBI DI INZAGHI

Simone Inzaghi si presenta all’Artemio Franchi con i dubbi Acerbi e Frattesi, il centrale difensivo è disponibile ma acciaccato e dunque De Vrij scalda i motori, mentre pare probabile che Bisseck prenda il posto di Pavard sul centrodestra e Alessandro Bastoni sia intoccabile sull’altro versante della linea, naturalmente con Sommer a difendere la porta. Rispetto alla vittoria contro il Lipsia poi Inzaghi dovrebbe riproporre Mkhitaryan, che di fatto è uno dei suoi alfieri: l’armeno naturalmente opererà come mezzala, avremo titolare anche Barella e il regista in mezzo al campo sarà come sempre Calhanoglu.

Per quanto riguarda le corsia laterali, spazio a Dumfries a destra anche se Darmian scalpita per esserci dal primo minuto, Dimarco non è in discussione sulla fascia mancina; davanti è confermato Lautaro Martinez che avendo ritrovato la condizione può provare a garantire lo straordinario rendimento della passata stagione, stavolta il suo partner sarà Marcus Thuram che martedì sera è partito dalla panchina, lasciando spazio a Taremi che ha deluso le aspettative ma per la partita sul campo della Fiorentina potrebbe avere un ruolo a partita in corso, in questo senso attenzione anche ad Arnautovic e soprattutto un – pare – ritrovato Joaquin Correa.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli, E. Bove; Colpani, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi