DIRETTA MOTOGP STREAMING: SEPANG, IL PENULTIMO ATTO!

La diretta MotoGp ci fa ancora una volta compagnia, il Gran Premio della Malesia 2024 che inizia sul circuito di Sepang oggi, venerdì 1° novembre, è infatti il terzo e ultimo atto della tripletta che nelle scorse settimane ha portato il Motomondiale anche in Australia e Thailandia. La posta in palio è sempre più alta nel duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, che ormai sono ufficialmente gli unici due pretendenti al titolo iridato, separati da 17 punti in favore dello spagnolo della Ducati Pramac, un margine che inizia ad essere significativo quando in palio ne restano 74 in totale fra Sepang e Valencia.

Siamo su un circuito che possiamo definire un classico, dal momento che a Sepang si corre fin da quando le trasferte extra-europee erano decisamente di meno, con un pensiero speciale naturalmente per Marco Simoncelli, che proprio qui morì nel mese di ottobre 2011. Gli orari della diretta MotoGp fatalmente non saranno comodissimi nel venerdì del Gran Premio della Malesia 2024, a causa di sette ore di fuso orario. L’azione per la classe regina avrà inizio alle ore 3.45 italiane con la prima sessione di prove libere FP1 di 45 minuti, mentre alle ore 8.00 avremo l’ora delle cosiddette pre-qualifiche per definire i nomi dei primi dieci piloti ammessi al Q2 delle qualifiche. Oggi è un venerdì di festa, si potrebbe anche seguire la Practice e poi tornare a letto, per chi può…

MOTOGP PROVE GP MALESIA 2024 SEPANG: COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sul venerdì non c’è molto da segnalare, perché tifosi e appassionati sanno benissimo che nel giorno delle prime prove la diretta MotoGp in streaming e in tv purtroppo è riservata ai soli abbonati, anche nel GP Malesia 2024 Sepang come in tutti i precedenti. Non ci saranno immagini in chiaro per tutti su Tv8 oggi, ci si potrà quindi affidare solo ai riferimenti per gli abbonati, cioè il canale numero 208 satellitare Sky Sport MotoGp HD, oppure alla diretta MotoGp streaming video tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: GRAN PREMIO MALESIA 2024, IL DUELLO

Adesso quindi non ci possono più essere dubbi, la diretta MotoGp ci offre un vero e proprio duello per la conquista del Mondiale, che è lo stesso dello scorso anno. Jorge Martin è in vantaggio su Pecco Bagnaia e potrebbe permettersi di arrivare sempre alle spalle del diretto rivale per conquistare l’iride, mentre il campione in carica ha bisogno che almeno qualche volta qualcuno si metta in mezzo, ovviamente a patto che ci sia Bagnaia davanti e Martin dietro. Ecco perché comunque il ruolo di Marc Marquez ed Enea Bastianini sarà molto importante, dal momento che è più difficile pensare che siano altri a potersi frapporre tra i rivali per il trono.

L’anno scorso in Malesia fu proprio Bastianini a vincere, quindi Enea ha certamente feeling con Sepang, mentre Marquez fu tredicesimo nel suo mesto addio alla Honda, ma naturalmente in passato ha già vinto su questa pista. Quanto a Bagnaia, sa di dover fare tutto per bene, perché deve recuperare punti ovunque: non facile, ma forse mentalmente meno complicato, perché non c’è spazio per fare calcoli. Infine, ricordiamo che ci sarà Andrea Iannone al posto di Fabio Di Giannantonio: il suo ritorno nel Motomondiale è ovviamente un motivo di ulteriore curiosità per la diretta MotoGp streaming delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Malesia 2024 a Sepang!