La diretta Novara Albinoleffe, alle 17.30, vede i piemontesi cercare continuità in un momento positivo che sta permettendo loro di risalire efficacemente in classifica. L’ultimo colpaccio in casa del Renate ha garantito al Novara la terza vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, seconda consecutiva per gli azzurri che hanno agganciato la zona play off. Per quanto riguarda l’Albinoleffe i seriani sono reduci da un pareggio nel derby contro l’Atalanta U23. L’Albinoleffe ha un punto in più in classifica rispetto al Novara, anche i seriani hanno rallentato nelle ultime sfide disputate con un solo punto conquistato nelle ultime due partite ma l’avvio di campionato dei lombardi può essere sicuramente giudicato in modo positivo.

DIRETTA NOVARA ALBINOLEFFE: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Il match in diretta Novara Albinoleffe può essere seguita in diretta da tutti gli appassionati alla pay tv satellitare tramite un abbonamento a Sky. Da non dimenticare anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet tramite un abbonamento a NOW Tv.

NOVARA ALBINOLEFFE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno sguardo alle possibili scelte degli allenatori, proviamo ad anticipare le loro mosse con le probabili formazioni della diretta Novara Albinoleffe. Per il Novara con 3-5-2 con Minelli estremo difensore e Bertoncini, Lancini e Khailoti dal 1′ nella difesa a tre. Gli esterni laterali saranno Donadio e Agyemang con Calcagni, Ranieri e Di Munno che si muoveranno nella zona di cantrocampo. In attacco tandem Morosini-Ongaro. Per l’Albinoleffe 3-5-2 con Marietta a difesa della porta e una difesa a tre con Borghini, Boloca e Baroni schierati titolari. Munari e Gusu saranno gli esterni laterali con Astrologo, Fossati e Parlati nella zona di centrocampo, in attacco faranno coppia con Mustacchio e Zoma.

QUOTE NOVARA ALBINOLEFFE: SU CHI VAL LA PENA SCOMMETTERE?

Per le quote relative alle scommesse sulla diretta Novara Albinoleffe, vediamo cosa pensano i principali bookmaker. Per il Novara quota 2.10 per la vittoria interna, per il pareggio 3.30 come quota di riferimento mentre la vittoria in trasferta dell’Albinoleffe viene quotata 3.00.