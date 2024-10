DIRETTA NOVARA VICENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a commentare al fischio di inizio la diretta di Novara Vicenza, ma essendo che manca ancora un po’ al momento clou del match in questo aggiornamento tratteremo dei precedenti delle due compagini per capire chi ha il favore storico in questa rivalità Novara E Vicenza si sono affrontate nel corso degli anni in tre competizioni italiane: la Serie A, la serie cadetta e ovviamente il campionato che stiamo commentando adesso. Iniziamo dal massimo campionato essendo quello con le partite più datate: in Serie A registriamo solamente due partite con una vittoria per i piemontesi e un pareggio.

Sposandoci nella serie cadetta invece abbiamo sei partite disputate di cui quattro sono state vinte dal Novara e due invece dal Vicenza, quindi nessun pareggio in questa categoria. Arrivando ai giorni nostri invece abbiamo la Serie C e in questo confronto abbiamo quattro partite, anche qui il Novara domina la rivalità con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sembra essere dunque tutto facile per i padroni di casa ma sarà davvero così? Vediamo le statistiche della diretta di Novara Vicenza per avere un quadro matematico della situazione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NOVARA VICENZA: COME VEDERE LA PARTITA

Da non dimenticare i riferimenti per seguire la diretta Novara Vicenza anche in televisione. Sky trasmetterà il match sui canali del satellite come tutti i match di Serie C, in più l’applicazione Sky Go garantirà anche la diretta streaming video via internet, soluzione praticabile anche tramite un abbonamento alla piattaforma NOW Tv.

NOVARA VICENZA: UN BIG MATCH!

La diretta Novara Vicenza, alle 20.45, vede i berici proseguire nella rincorsa al Padova capolista. L’ultima vittoria contro l’Atalanta U23 ha confermato i biancorossi al secondo posto in classifica nel girone A, a -5 dal lanciatissimo Padova ma nelle ultime due giornata il Vicenza ha ridotto di due lunghezze il divario con la vetta e spera di compiere un ulteriore passo in avanti in questo turno infrasettimanale. Dall’altra parte il Novara resta agganciato alla zona play off ma, dopo tre vittorie consecutive che avevano rialzato i piemontesi dal fondo della classifica, è arrivata una piccola frenata con l’ultimo pari sul campo della Giana Erminio. Il Novara resta comunque una delle squadre più in forma del campionato, si tratterà di un banco di prova fondamentale per testare le ambizioni di primato del Vicenza.

NOVARA VICENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare le possibili scelte dei due allenatori, con le probabili formazioni della diretta Novara Vicenza. Per il Novara 3-5-2 di partenza con Minelli a difesa della porta e una difesa a tre schierata con Lancini, Bertoncini e Khailoti. Gli esterni di fascia saranno Agyemang e Morosini mentre a centrocampo si muoveranno centralmente Di Munno, Ranieri e Calcagni. Il tandem offensivo sarà quello composto da Ongaro e Donadio. Per quanto riguarda il Vicenza, 3-4-2-1 modulo prescelto con Confente portiere e difesa a tre con Cuomo, Leverbe e Laezza schierati dal 1′. Quartetto di centrocampo con Talarico, Zonta, Della Latta e Costa mentre Della Morte e Capone agiranno sulla trequarti alle spalle del riferimento offensivo, Zamparo.

NOVARA VICENZA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per il capitolo scommesse, i riferimenti dei principali bookmaker per la diretta Novara Vicenza vedono i berici favoriti. Vittoria interna del Novara quotata 4.50, l’eventuale pareggio viene proposto a 3.15 e il successo esterno del Vicenza viene quotato 1.75.