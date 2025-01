DIRETTA PERUGIA PESCARA, ENTRAMBE SONO REDUCI DA SCONFITTE

La diretta Perugia Pescara di domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15:00 offre una possibilità di riscatto a queste due compagini. Allo Stadio Renato Curi gli umbri se la vedono contro i marchigiani in un match in cui si affrontano due formazioni in grado di competere per un piazzamento in zona playoff nel corso di questo campionato di Serie C 2024/2025. I Grifoni stanno in undicesima posizione con ventisette punti e nello scorso weekend hanno patito una sconfitta esterna di misura sul campo del Gubbio che li ha scavalcati in classifica e sono anche stati raggiunti dall’Ascoli.

Le cose non sono poi così diverse pure per gli abruzzesi, pur trovandosi in quinta posizione con quarantadue punti al pari ma alle spalle della Vis Pesaro. I biancazzurri sono stati a loro volta battuti dalla Pianese lontano dalle mura amiche e non si può evitare di sottolineare come la vittoria manchi addirittura dalla fine del mese di novembre. Sempre più distanti dalla vetta che frequentavano in pianta stabile, ora gli adriatici devono guardarsi le spalle anche dal sopraggiungere dell’Arezzo.

DIRETTA PERUGIA PESCARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I possessori di un abbonamento in regola per Sky o per Now non avranno particolari difficoltà nel poter seguire la diretta Perugia Pescara. Le app di Sky Go e Now Tv garantiranno la visione della gara in formato streaming mentre in tv basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport 252.

DIRETTA PERUGIA PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci si attende qualche modifica rispetto al 4-3-3 con Plizzari, Pierozzi, Staver, Brosco, Letizia, Valzania, Squizzato, Dagasso, Merola, Tonin e Cangiano nelle probabili formazioni della diretta Perugia Pescara per quanto riguarda la formazione allenata dal tecnico Silvio Baldini. Pure i padroni di casa potrebbero apportare qualche cambiamento al 4-2-3-1 con Gemello, Leo, Riccardi, Dell’Orco, Giraudo, Torrasi, Giunti, Lisi, Matos, Di Maggio e Montevago visti i risultati più recenti ottenuti.

DIRETTA PERUGIA PESCARA, LE QUOTE

Le quote per una partita come la diretta Perugia Pescara risultano abbastanza enigmatiche. Difficile infatti dire chi potrà realmente prevalere se anche agenzie di scommesse come Snai indicano sì favoriti i biancazzurri con il 2 pagato a 2.50 ma i biancorossi non sono poi così distanti visto che l’1 viene quotato a 2.70. Pure il pareggio è ovviamente un’opzione più che plausibile considerando che l’x viene invece pagato a 2.95.