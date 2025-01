DIRETTA GUBBIO PERUGIA, SQUADRE RAVVICINATE

Due squadre distanti solamente due punti in classifica ora che siamo arrivati a 22 partite giocate in campionato. La diretta Gubbio Perugia si giocherà lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 20:30 e chiuderà il turno della Serie C Girone B. Il Gubbio ha vinto solo una partita nelle ultime sette vale a dire il 3-1 contro la Lucchese che ha intervallato due sconfitte ovvero quelle con Ternana e Sestri Levante, entrambe per 2-1. L’unico pareggio è l’1-1 con la Spal.

Il Perugia invece ha fatto qualche punto in più complice una sola sconfitta nelle recenti sei gare disputate, quella con il Pontedera. Importanti le vittorie ottenute in casa prima con il Campobasso per 2-1 e poi l’1-0 con il Carpi.

DOVE VEDERE DIRETTA GUBBIO PERUGIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Gubbio Perugia, allora dovrete collegarvi a Sky, pacchetto Calcio. Questo incontro potrà essere visto anche in diretta streaming precisamente sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PERUGIA

Il Gubbio scenderà in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Venturi, difesa a tre composta da Tozzuolo, Rocchi e Signorini. A centrocampo spazio a Corsinelli, Rosaia, Iaccarino e David mentre Franchini e D’Ursi supporteranno Tommasini.

Il Perugia risponderà con il modulo 4-2-3-1. In porta Gemello, pacchetto arretrato formato da Mezzoni, Dell’Orco, Riccardi e Giraudo. In mediana Broh e Giunti con Matos, Di Maggio e Lisi che agiranno alle spalle di Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GUBBIO PERUGIA

A partire favorita in questo incontro è la squadra ospite il Perugia a 2.48 contro i 2.95 del Gubbio. Il pareggio dato a 2.95 mentre Gol e No Gol a 2.05 e 1.66.

