La diretta Pineto Gubbio (si gioca alle 15.00 di domenica) sarà una sfida tra due squadre chiamate a riscattare le ultime sconfitte. Particolarmente scottante quella alla quale sono andati incontro gli abruzzesi, il Pineto ha perso sul campo del Legnago Salus che era reduce da 6 sconfitte consecutive in avvio di campionato, proseguendo in un momento negativo che l’ha visto raccogliere solo 2 punti nelle ultime 4 partite.

Il Gubbio si è reso protagonista di un avvio di campionato positivo con due vittorie in avvio ma ha vistosamente rallentato nelle ultime settimane. Dopo 3 pareggi di fila sono arrivate 2 sconfitte consecutive, nell’ultimo match è arrivato un ko interno contro la Torres, un passo indietro che mette ora alle strette gli umbri, bisognosi di una vittoria per ravvivare le loro ambizioni di classifica.

DIRETTA PINETO GUBBIO: COME VEDERE LO STREAMING VIDEO

Per seguire la diretta Pineto Gubbio è indispensabile disporre di un abbonamento ai canali Sky o alla piattaforma di streaming NOW TV. In alternativa, potete seguire il nostro aggiornamento in diretta testuale, dove vi racconteremo le azioni principali della partita.

PINETO GUBBIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Riflettori puntati sulle scelte dei due allenatori, ecco quali dovrebbero essere le probabili formazioni della diretta Pineto Gubbio. Il Pineto si schiera con un assetto offensivo, adottando un 3-4-3: Tonti in porta, difesa a tre composta da Villa, De Santis e Dutu. A centrocampo, Baggi, Amadio, Lombardi e Borsoi formano il quartetto, mentre il tridente d’attacco è affidato a Del Sole, Fabrizi e Bruzzaniti. Il Gubbio di Taurino risponde con un 3-4-2-1, schierando Tommasini come punta centrale, supportato da Giovannini e Faggi. David e Corsinelli operano sugli esterni, occupandosi sia della fase difensiva che di quella offensiva.

PINETO GUBBIO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno scommettere sulla diretta Pineto Gubbio, le valutazioni delle principali agenzie di scommesse risultato perfettamente equilibrate. Quota per la vittoria del Pineto fissata a 2.55, la quota relativa al pareggio è di 3.00 mentre la quota riferita al successo esterno del Gubbio viene fissata a 2.60.