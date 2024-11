DIRETTA REAL MADRID VIRTUS BOLOGNA: UN BIVIO PER ENTRAMBE

Basta il nome per capire il fascino della sfida: la diretta Real Madrid Virtus Bologna è in programma alle ore 20.45 di questa sera, martedì 12 novembre 2024, presso il Wizink Center della capitale spagnola per la nona giornata della Eurolega di basket, che si accinge a vivere un’altra settimana con un doppio turno. Le esigenze pratiche sono però ancora più significative del blasone per spiegare come mai la diretta Real Madrid Virtus Bologna potrebbe già essere un vero e proprio bivio nella stagione europea di entrambe le formazioni, che finora non hanno fatto molto bene.

Sorprendono forse soprattutto i numeri del Real Madrid, perché per il colosso spagnolo non è normale essere sotto il 50% di vittorie, con appena tre successi a fronte di cinque sconfitte nelle precedenti otto giornate, con il ko contro l’Olimpia Milano che ha confermato il saldo negativo. La Virtus Segafredo Bologna proverà quindi ad imitare i cugini lombardi, la scorsa giornata ha portato una preziosa vittoria contro il Maccabi Tel Aviv, che però è appena la seconda della stagione per la V Nera. Ci vorrebbe un colpaccio per determinare una vera svolta: l’occasione c’è, quale sarà il verdetto della diretta Real Madrid Virtus Bologna?

REAL MADRID VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

L’appuntamento è di sicuro fascino e attirerà in maniera speciale tifosi ed appassionati: la diretta Real Madrid Virtus Bologna in tv sarà come sempre garantita a chi possiede un abbonamento alla televisione satellitare, dal momento che la partita di Eurolega sarà trasmessa sui canali di Sky Sport. L’abbonamento sarà necessario anche per poter usufruire della diretta Real Madrid Virtus Bologna in streaming video con i servizi di Sky Go o Now Tv.

DIRETTA REAL MADRID VIRTUS BOLOGNA: CONTESTO MOLTO DELICATO

La diretta Real Madrid Virtus Bologna arriva quindi in un momento particolarmente delicato per entrambe, con la Virtus che potrebbe approfittare delle difficoltà di un Real forse meno abituato a navigare nella seconda parte della classifica. Gli spagnoli non avevano iniziato benissimo, ma comunque dopo le prime cinque giornate erano in terreno positivo (3-2), prima di incappare in tre sconfitte consecutive. Il calendario ci ha messo lo zampino, perché si è trattato di una tripla trasferta, ma basterà il fattore campo favorevole per rivedere una vittoria del Real Madrid?

Per la Virtus Bologna la partenza è stata subito tutta in salita con quattro sconfitte consecutive, poi la vittoria in volata (69-70) contro il Partizan Belgrado e però altri due ko prima della convincente vittoria contro il Maccabi Tel Aviv. La situazione resta complicata, decisamente più dell’anno scorso quando a lungo la V Nera ha impressionato tutti, e di certo vincere a Madrid non sarà facile, però l’occasione c’è e potrebbe cambiare la faccia a tutta l’Eurolega degli uomini di coach Luca Banchi. Non serve aggiungere altro: meglio prepararci a seguire con la massima attenzione la diretta Real Madrid Virtus Bologna…